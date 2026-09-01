Ranking de países de CA con mayores aumentos del PIB per cápita en 2026

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Nicaragua, Costa Rica y Guatemala registran los mayores incrementos del PIB per cápita de Centroamérica entre 2016 y 2026, de acuerdo con una comparación de BestBrokers basada en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El crecimiento de la producción económica por habitante muestra una evolución positiva para varios países de Centroamérica en 2026, aunque el avance regional todavía se encuentra lejos de las transformaciones observadas en economías como Guyana y algunas naciones de Europa del Este. Así lo revela un análisis de BestBrokers basado en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nicaragua encabeza la evolución regional, con un aumento acumulado de 69,50% en su PIB per cápita durante el período analizado. Para 2026, el indicador se ubica en US$3.559, con una población estimada de 6,8 millones de habitantes.

El segundo mayor incremento corresponde a Costa Rica, cuyo PIB per cápita creció 69,34% en diez años, hasta alcanzar US$20.299 en 2026. El país cuenta con una población proyectada de 5,4 millones de personas y mantiene, junto con Panamá, los niveles más elevados de producción económica por habitante dentro de Centroamérica. Guatemala ocupa el tercer lugar, con un crecimiento acumulado de 67,78% y un PIB per cápita estimado en US$6.810 para 2026. Con 18,9 millones de habitantes, es el país más poblado de la región incluido en la tabla de BestBrokers. El listado continúa con Honduras, que registra un incremento de 60,87% en el PIB per cápita entre 2016 y 2026. El indicador alcanzaría US$3.711, con una población de 11,1 millones. Por su parte, El Salvador presenta un crecimiento acumulado de 58,81%, hasta un PIB per cápita de US$6.196, con 6,4 millones de habitantes. Panamá, aunque muestra el menor crecimiento porcentual de Centroamérica dentro de la comparación, con 38,91%, mantiene el PIB per cápita más alto de la región: US$20.564 en 2026. Su población se estima en 4,6 millones.

CASO DESTACADO

En términos regionales, el comportamiento refleja una tendencia de incremento sostenido de la producción económica por habitante, aunque las diferencias entre países continúan siendo amplias. El indicador, además, está expresado en dólares corrientes, por lo que incorpora efectos de inflación y movimientos cambiarios y no necesariamente representa un aumento equivalente en el poder adquisitivo de los hogares. El caso centroamericano contrasta con el salto extraordinario registrado por Guyana, cuyo PIB per cápita habría aumentado 452,24 % en diez años, hasta alcanzar unos US$33.167 en 2026. El estudio de BestBrokers señala que el auge petrolero transformó rápidamente la estructura económica del país, que pasó de encontrarse entre las economías más pobres de Sudamérica a convertirse en una de las de mayor producción por habitante del continente. Nicaragua, Costa Rica y Guatemala presentan los mayores incrementos acumulados de Centroamérica, aunque ninguno se aproxima a la magnitud del salto guyanés. En Honduras y El Salvador, los aumentos también superan el 50 %, mientras que República Dominicana, considerada dentro de la comparación regional de BestBrokers, registra un avance de 65,27 %. El estudio advierte que un aumento acelerado del PIB por habitante no debe interpretarse automáticamente como una mejora proporcional del bienestar. Factores como los precios de materias primas, la inflación, los tipos de cambio y la composición de las economías pueden modificar sustancialmente el resultado expresado en dólares.