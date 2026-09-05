La IA concentra las mayores valoraciones entre los nuevos unicornios de 2026

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De las 191 compañías que alcanzaron el estatus de unicornio durante este año, 49 pertenecen al sector de inteligencia artificial, equivalente al 25.7 % del total.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial se ha consolidado como el principal motor de creación de nuevos unicornios tecnológicos en 2026, en un mercado donde los inversionistas continúan concentrando grandes cantidades de capital en compañías capaces de desarrollar modelos avanzados y aplicaciones empresariales de IA. De acuerdo con el análisis de BestBrokers, elaborado a partir de información de Crunchbase, TechCrunch y PitchBook, a agosto de 2026 existían 1,843 startups privadas con valoraciones de al menos US$1,000 millones.

De las 191 compañías que alcanzaron el estatus de unicornio durante este año, 49 pertenecen al sector de inteligencia artificial, equivalente al 25.7 % del total. En la cima del mercado destaca Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, que se convirtió en la startup privada más valiosa del mundo después de la salida a bolsa de SpaceX. BestBrokers sitúa su valoración en US$965,000 millones, impulsada por el crecimiento de la demanda de IA generativa, las inversiones de grandes empresas tecnológicas y la expansión de sus soluciones para compañías. Muy cerca aparece OpenAI, matriz de ChatGPT, con una valoración de US$852,000 millones. La compañía recibió una inversión récord de US$110,000 millones de Amazon, Nvidia y SoftBank, en una nueva muestra de la magnitud de los recursos que están fluyendo hacia los desarrolladores de modelos fundacionales.