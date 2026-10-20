GM confirma que incorporará modelos híbridos en varios segmentos clave

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Buena parte de las actuales ventas de híbridos en Estados Unidos se concentra en automóviles compactos y medianos, así como en monovolúmenes, segmentos en los que GM actualmente no participa.

Por Agencia EFE General Motors (GM) incorporará modelos híbridos en varios de los principales segmentos en los que compite, confirmó su presidenta y consejera delegada, Mary Barra, quien señaló que esos modelos ya forman parte de los planes de producción del fabricante estadounidense. Durante una conferencia telefónica con analistas tras la publicación de los resultados del tercer trimestre, Barra afirmó que GM tendrá híbridos "en múltiples segmentos" y precisó que su desarrollo ya está incluido en los planes de inversión de la compañía, por lo que no requerirá gastos adicionales de capital o ingeniería.

GM dará a conocer más detalles a medida que se acerque el lanzamiento de los nuevos vehículos. La ejecutiva señaló que buena parte de las actuales ventas de híbridos en Estados Unidos se concentra en automóviles compactos y medianos, así como en monovolúmenes, segmentos en los que GM actualmente no participa. Barra añadió que la demanda de los modelos actuales de la compañía sigue siendo elevada y puso como ejemplo el Chevrolet Equinox, cuya producción se encuentra al máximo de capacidad. La confirmación de los nuevos híbridos se produce después de que GM haya reducido su capacidad de producción de vehículos eléctricos (VE) para adaptarla a la demanda y a los cambios regulatorios.