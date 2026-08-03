Amazon supera los US$3 billones en capitalización tras sus resultados trimestrales

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En total, alcanzó una capitalización de US$3,06 billones, colocándose como la quinta cotizada más valiosa del mercado, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft.

Por Agencia EFE El gigante del comercio electrónico Amazon alcanzó un máximo histórico al superar los US$3 billones en capitalización bursátil, impulsado por los sólidos resultados trimestrales que publicó la semana pasada. En total, alcanzó una capitalización de US$3,06 billones, colocándose como la quinta cotizada más valiosa del mercado, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft.

Según la prensa especializada, la subida en bolsa de la empresa se debe a sus resultados del segundo trimestre, publicados el pasado jueves, y en los que obtuvo un beneficio de US$62.647 millones de dólares, un 244 % más interanual, y una facturación de US$200.606 millones, un 20 % más, por encima de las expectativas del mercado. El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó en un comunicado el rendimiento de la plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36,7 % entre marzo y junio, con unos ingresos de US$42.200 millones.