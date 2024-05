¿Solo busca trabajos remotos? Así debe incluirlo en su currículum

Nunca es demasiado pronto para hacerle saber a un empleador potencial qué tipo de modelo de trabajo está buscando, dice Stefanie Fackrell, consultora de recursos humanos que ha trabajado en reclutamiento en empresas como Google y Nvidia.

En la parte superior de su currículum, escribirá información básica. Esto incluye su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y ubicación.

Justo debajo de eso, puede especificar sus arreglos de trabajo preferidos. Agregue un paréntesis que diga: "abierto a remoto, híbrido, en el sitio, abierto a la reubicación", etc., sea cual sea el tipo de parámetros que esté buscando.

A veces, las descripciones de los puestos de trabajo no son 100 % claras sobre lo que ofrece un empleador. Una oferta de trabajo puede decir "remoto", pero "la gente realmente no entiende que remoto no significa necesariamente trabajar desde cualquier lugar", dice Fackrell.