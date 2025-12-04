FUNDES y Fundación Belcorp impulsarán a 370 emprendedoras de la región

Por revistaeyn.com

FUNDES, entidad con cuatro décadas de experiencia en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, y Fundación Belcorp, organización que lleva más de 22 años promoviendo el desarrollo femenino desde su origen en Perú, anunciaron una alianza regional destinada a fortalecer las capacidades de 370 mujeres emprendedoras en Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

El acuerdo entre ambas instituciones marca un esfuerzo conjunto de largo alcance que busca promover la autonomía económica de mujeres en situación vulnerable y ampliar las oportunidades de progreso en Centroamérica.

El programa, denominado “Mujer Emprendedora”, tendrá una primera cohorte conformada por 100 participantes en Costa Rica, 120 en El Salvador y 150 en Guatemala. El diseño combina formación técnica y acompañamiento personalizado, mentorías, acceso a herramientas digitales y vinculación con redes de apoyo, con el fin de ofrecer un proceso pedagógico adaptado a sus necesidades reales.

Mauricio Ramírez, director general de FUNDES, explicó que esta colaboración “va más allá de la capacitación tradicional” y responde a una lectura profunda de los desafíos históricos que enfrentan las empresarias centroamericanas.

Para Fabiola Cáceres Paurinotto, Senior Manager de Fundación Belcorp, este proyecto representa un avance decisivo en la región. Señaló que miles de mujeres requieren orientación práctica para profesionalizar sus negocios y transformar su entorno. “El emprendimiento se ha convertido en una vía poderosa para redefinir el empoderamiento femenino. Cuando una mujer despega, mejora la calidad de vida de quienes la rodean”, subrayó.

La estrategia formativa está organizada en tres pilares esenciales. El primero se enfoca en el fortalecimiento socioemocional, con contenidos orientados al liderazgo personal, la autoconfianza y la capacidad de gestión emocional. Esta dimensión busca que las participantes identifiquen sesgos y limitaciones que han frenado su crecimiento y puedan conducir sus proyectos con claridad y propósito.

El segundo componente aborda la salud financiera de los emprendimientos. Las mujeres aprenderán desde prácticas básicas de control de gastos y fijación de precios, hasta métodos para separar las finanzas personales de las del negocio y explorar vías de financiamiento formal.

El tercer eje profundiza en técnicas de venta y optimización operativa mediante herramientas modernas como redes sociales, marketing digital e incluso el uso de inteligencia artificial para mejorar la prospección y los procesos comerciales.