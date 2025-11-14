Voces Vitales busca inspirar e impulsar a las salvadoreñas

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com

La organización Voces Vitales en El Salvador impulsa el empoderamiento femenino a través de estrategias que combinan negocios, liderazgo y bienestar integral. Gabriela Quirós, directora de la organización, explica que la idea es entender a la mujer “todóloga”, ya que tiene un rol de “mamá, proveedora y líder", y brindarle las herramientas que la fortalezcan su ser y sus habilidades técnicas.

Parte de este compromiso se ve reflejado en el evento anual Crece Mujer, que este año lleva el lema “Del ser al hacer”, ya que cuenta con tres pilares: ser, hacer y conectar. Quirós destaca que pretenden "inspirar a las participantes a que conecten con su ser" y brindar herramientas prácticas, desde branding personal hasta educación financiera y el uso de inteligencia artificial para facilitar la vida diaria y profesional.

"No solo podemos venir con herramientas financieras, sino tenemos que fortalecer a la mujer desde el ser, porque si hacemos eso, ella puede desempeñarse en todos los ámbitos de su vida", apunta Quirós, quien también estuvo en el área de banca y reconoce que la mujer es reconocida por ser una buena paga cuando adquiere un compromiso, pero la idea es empujarla al empoderamiento monetario.