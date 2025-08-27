Asesores impulsarán la digitalización de empresas del sector cultural y creativo de El Salvador

Empresas & Management

La formación incluye ocho módulos temáticos y un kit de herramientas que abarcan el rol del formador digital, inteligencia artificial aplicada, marketing digital, análisis de datos, gestión financiera digital y ciberseguridad.

Por revistaeyn.com Un grupo de 120 asesores empresariales se prepara para convertirse en el motor de la digitalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del sector de las Industrias Culturales y Creativas de El Salvador, en el marco del Proyecto Alice Lardé. Cofinanciado por la Unión Europea y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el programa busca una transformación digital inclusiva, sostenible y adaptada al contexto nacional.

La jornada de inicio, celebrada de manera virtual el 14 de agosto, reunió a representantes de la Unión Europea y la OEI, que subrayaron la urgencia de apoyar a los emprendimientos culturales en su tránsito hacia economías más digitales. El proceso es ejecutado por Suricata Labs y combina formación virtual con talleres presenciales entre julio de 2025 y enero de 2026. Tras un proceso de convocatoria que atrajo más de 230 postulaciones, los organizadores seleccionaron a 120 asesores con perfiles en consultoría, acompañamiento y transformación digital. Del total, el 65 % son mujeres y el 35 % hombres, un indicador de la presencia femenina en los roles de apoyo técnico dentro del ecosistema creativo. El Programa de Formación de Formadores en Competencias Digitales para las Industrias Creativas y Culturales está diseñado para convertir a estos profesionales en “formadores-catalizadores” capaces de acompañar a las MIPYMES en la implementación de soluciones tecnológicas. La formación incluye ocho módulos temáticos y un kit de herramientas que abarcan el rol del formador digital, inteligencia artificial aplicada, marketing digital, análisis de datos, gestión financiera digital y ciberseguridad.