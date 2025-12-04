Elecciones Honduras: Nasry Asfura remonta y aventaja a Salvador Nasralla

Por revistaeyn.com
El aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, volvió a colocarse a la cabeza del conteo de votos de las elecciones generales de Honduras, después de haber sido superado por varias horas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 84,52 % de las mesas procesadas, Asfura registra 1.083.621 votos (40.05 %), mientras que Nasralla acumula 1.075.313 sufragios (39.74 %).
Mientras tanto, la candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con 518.778 votos (19.17%).
La divulgación electrónica del escrutinio apenas avanzó durante toda la jornada del miércoles, pues se han realizado "mantenimientos" de la empresa encargada del portal, según denunciaron las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo.
Los alrededores del hotel donde funciona el centro de divulgación permanecieron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras la concentración del martes de simpatizantes de Salvador Nasralla que exigían mayor rapidez en la divulgación de los conteos.
Más de 6.5 millones de hondureños eran los llamados a votar en las elecciones generales. Se estima que casi tres millones acudieron a las urnas.
Los hondureños eligen también a sus 128 diputados del Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano; 298 alcaldes y sus respectivos vicealcaldes y 2,168 regidores.
Definición del ganador podría tardar días
Nasralla advirtió que la definición del virtual ganador "tomará unos días" debido al escrutinio especial y a impugnaciones en actas con aparentes irregularidades, y pidió calma a la población.
"Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (...) o sea que el resultado tomará algunos días", señaló Nasralla.
Con información de La Prensa (Honduras)