Elecciones Honduras: Nasry Asfura remonta y aventaja a Salvador Nasralla

El aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, volvió a colocarse a la cabeza del conteo de votos de las elecciones generales de Honduras, después de haber sido superado por varias horas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 84,52 % de las mesas procesadas, Asfura registra 1.083.621 votos (40.05 %), mientras que Nasralla acumula 1.075.313 sufragios (39.74 %).

Mientras tanto, la candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con 518.778 votos (19.17%).

La divulgación electrónica del escrutinio apenas avanzó durante toda la jornada del miércoles, pues se han realizado "mantenimientos" de la empresa encargada del portal, según denunciaron las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo.