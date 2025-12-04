Centroamérica & Mundo

Elecciones Honduras: Nasry Asfura remonta y aventaja a Salvador Nasralla

La divulgación electrónica del escrutinio apenas avanzó durante toda la jornada del miércoles, pues se han realizado "mantenimientos" de la empresa encargada del portal.

    Fotografía que muestra pantallas con los resultados parciales de las elecciones presidenciales, este martes en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Carlos Lemos

     Carlos Lemos / EFE
2025-12-04

Por revistaeyn.com

El aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, volvió a colocarse a la cabeza del conteo de votos de las elecciones generales de Honduras, después de haber sido superado por varias horas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 84,52 % de las mesas procesadas, Asfura registra 1.083.621 votos (40.05 %), mientras que Nasralla acumula 1.075.313 sufragios (39.74 %).

Mientras tanto, la candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con 518.778 votos (19.17%).

La divulgación electrónica del escrutinio apenas avanzó durante toda la jornada del miércoles, pues se han realizado "mantenimientos" de la empresa encargada del portal, según denunciaron las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo.

¿Quiénes son los dos candidatos que lideran el recuento electoral en Honduras?

Los alrededores del hotel donde funciona el centro de divulgación permanecieron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras la concentración del martes de simpatizantes de Salvador Nasralla que exigían mayor rapidez en la divulgación de los conteos.

Más de 6.5 millones de hondureños eran los llamados a votar en las elecciones generales. Se estima que casi tres millones acudieron a las urnas.

Los hondureños eligen también a sus 128 diputados del Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano; 298 alcaldes y sus respectivos vicealcaldes y 2,168​ regidores.

Definición del ganador podría tardar días

Nasralla advirtió que la definición del virtual ganador "tomará unos días" debido al escrutinio especial y a impugnaciones en actas con aparentes irregularidades, y pidió calma a la población.

¿Quién sucederá a Xiomara Castro en Honduras?

"Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (...) o sea que el resultado tomará algunos días", señaló Nasralla.

Con información de La Prensa (Honduras)

