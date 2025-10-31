FECAMCO lanza segunda edición del programa de internacionalización para empresas de mujeres

Empresas & Management

La segunda edición del programa otorgará 50 becas regionales para mujeres empresarias que desean expandir sus negocios más allá de sus fronteras, siempre que cumplan los requisitos necesarios.

Por revistaeyn.com La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO) realizó el lanzamiento regional de la segunda edición del Programa de Internacionalización de Empresas Lideradas por Mujeres, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades empresariales de mujeres centroamericanas e impulsar su inserción en los mercados internacionales. El evento, celebrado de forma virtual y transmitido para toda la región, reunió a autoridades de FECAMCO, representantes de las Cámaras de Comercio que son parte de la Alianza Regional de Empresarias (ARE), representantes de las instituciones que son aliados estratégicos y empresarias que se inscribieron para formar parte del evento.

La segunda edición del programa otorgará 50 becas regionales para mujeres empresarias que desean expandir sus negocios más allá de sus fronteras, siempre que cumplan los requisitos necesarios como: ser una empresa centroamericana, estar formalmente constituida, contar con 2 años de operaciones y ventas, contar con un producto listo para exportar, entre otros. Para ser parte de las empresarias becadas, es necesario: cumplir con los requisitos de participación; ser socia de una de las cámaras de comercio afiliadas a FECAMCO y firmar una carta compromiso para recepción de la beca. En sus palabras de bienvenida, el presidente de FECAMCO, Raúl Delvalle, destacó que esta segunda edición representa una oportunidad concreta para consolidar el papel de las empresarias en la economía regional y su participación en los procesos de integración. “Desde FECAMCO reafirmamos nuestro compromiso con la empresarialidad femenina, esperando que este programa sea una oportunidad para aprender, crecer y continuar transformando la forma en que hacemos negocios en nuestra región”, señaló Delvalle. Por su parte, la presidenta de la Alianza Regional de Empresarias de FECAMCO, Leticia Escobar, resaltó los logros alcanzados en la primera edición y el impacto del programa en la expansión de negocios liderados por mujeres.