EEUU suspende decisiones de asilo, medida durará "mucho tiempo", según Trump

POR EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que la suspensión de las decisiones sobre solicitudes de asilo, como parte de su orden de "frenar" la inmigración de los países del tercer mundo después del tiroteo del miércoles en Washington, se mantendrán por "mucho tiempo".

El mandatario no quiso dar un límite de tiempo a la suspensión impuesta el viernes pasado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a las decisiones de asilo, que afectarían a quienes esperan una decisión de esa agencia.

La suspensión no afecta los casos de asilo que son evaluados por los tribunales de inmigración estadounidenses.

El aplazamiento hace parte de una serie de medidas tomadas por la Administración Trump, tras el tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano presuntamente disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.