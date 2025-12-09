Lanzan Empower Innovation Challenge para proyectos que apoyen a MiPYMEs de Centroamérica

Por revistaeyn.com

Representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de Tandem Global y sus socios: el Núcleo de Biotecnología de Curauma (NBC), Baastel, IncubatecUFRO y la Red de Innovación e Impacto (La RED), lanzaron el "Empower Innovation Challenge (EIC) 2026”, un concurso en línea destinado a seleccionar soluciones innovadoras que les permitan a las MiPYMEs de Centroamérica escalar sus negocios.

El Empower Innovation Challenge es una iniciativa financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la Oficina de Coordinación de Asistencia de Asuntos del Hemisferio Occidental. Este llamado está enfocado en fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMEs), con el fin de volverlas competitivas e hacer crecer las economías locales.

A través del presente concurso, el EIC otorgará 15 subvenciones de US$80.000 cada una, en fondos no reembolsables por organización ganadora. Las organizaciones así contarán con recursos para beneficiar a las MIPYMEs, contribuir a ampliar su alcance a través de capacitaciones, acceso a redes de contactos y oportunidades de asociación con empresas locales e internacionales.

Además, las 15 organizaciones ganadoras recibirán una membresía para La RED de Innovación e Impacto.

Las organizaciones postulantes deben proponer desarrollar proyectos en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, o Panamá. Los proyectos que participen pueden ser de organizaciones privadas sin fines de lucro, organizaciones no Gubernamentales (ONG) sin fines de lucro, universidades privadas e instituciones de educación superior sin fines de lucro.

Los proyectos a presentarse deben apoyar soluciones innovadoras para potenciar el crecimiento en los siguientes sectores prioritarios: agricultura, ganadería, agroindustria, alimentos y bebidas, pesca, turismo, servicios creativos, tecnologías, manufactura ligera y pequeña, textiles y logística.

El período de postulación del concurso se encontrará abierto desde el 20 de noviembre 2025 hasta el 11 de enero 2026.