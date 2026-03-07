Nueve Cambios están llevando a las empresas de “resiliencia” a “productividad sostenida”

Empresas & Management

La más reciente investigación de McKinsey & Company sobre el Estado de la Organizaciones explica cómo los líderes de las compañías están enfrentando las nuevas dinámicas competitivas.

Por: McKinsey & Company Son tiempos difíciles, sin embargo, las organizaciones de todo el mundo están encontrando la manera de adaptarse al contexto cambiante y pensar con una visión de más largo plazo. ¿Cuál es el reto para las organizaciones? Dar los mejores pasos en medio de tres fuerzas tectónicas: incorporación tecnológica, disrupción económica e incertidumbre geopolítica y las cambiantes expectativas de la fuerza laboral. La investigación de McKinsey sobre el Estado de las Organizaciones 2026, se basa en una en una encuesta a más de 10.000 altos ejecutivos de 15 países y 16 sectores.

Los empresarios reconocen que las incertidumbres geopolíticas han tenido un impacto notable en sus organizaciones, sumado a todo el contexto tecnológico que las pone a prueba. Estos son los nueve cambios más significativos que están marcando la transformación de las organizaciones de acuerdo con la investigación, así como las estadísticas más relevantes: 1.La integración de la IA, con una transformación técnica y organizacional para reimaginar el trabajo. El 86% de los líderes sienten que sus organizaciones no están muy preparadas para adoptar la IA en las operaciones diarias. 2.Colaboración entre humanos y agentes IA: El 55% de los líderes espera mayor productividad al desarrollar las capacidades de IA de los colaboradores. Uno de cada espera integrar en el corto plazo, agentes de IA para que interactúen con los empleados. 3.Evolucionar los servicios compartidos a modelos digitales que orquestarán el trabajo entre humanos y Agentes de la IA. Un 84% de los líderes planea ampliar el alcance de sus centros de servicios en los próximos 24 meses. 4.Encontrar valor en el nuevo contexto geopolítico. Esto implica desarrollar una flexibilidad profunda. El 43% de los líderes dice que desinvirtieron activos demasiado tarde o no lo hicieron cuando debían.