Empresas & Management

5 Pilares para construir un “servicio de lujo” en la Economía de la Experiencia

La Experiencia del Cliente se consolida como el nuevo sistema operativo de las marcas. Integrar IA, anticipación del comportamiento del usuario y canales de atención sin fricción será clave para las empresas que buscan fidelizar clientes y diferenciarse en la economía digital de América Latina.

Por: revistaeyn.com La experiencia del cliente (Customer Experience, CX) dejó de ser un componente complementario de las empresas para convertirse en el centro de su estrategia competitiva. En un escenario marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y consumidores cada vez más exigentes, las organizaciones deberán evolucionar hacia modelos de atención capaces de anticipar necesidades, resolver problemas de forma inmediata y generar relaciones de largo plazo. Para David Benadof, VP de Operaciones de Apex America, compañía especializada en soluciones de Customer Experience en América Latina, el cambio es profundo. “La experiencia del cliente en 2026 será como gestionar un hotel de lujo con tecnología de punta. El cliente no debe pedir nada, sino sentir que se le anticipa. La meta no es la satisfacción transaccional, sino la lealtad que se construye al ser un aliado estratégico que resuelve antes de que el problema aparezca”, explica. Desde esta perspectiva, el ejecutivo plantea que el servicio al cliente debe funcionar como un “Hotel de Lujo CX 2026”, un modelo en el que cada interacción esté diseñada para ser fluida, personalizada y resolutiva. Este enfoque se apoya en cinco pilares clave que redefinirán la relación entre empresas y consumidores. 1. Inteligencia contextual: el “conserje predictivo” La nueva generación de experiencia del cliente abandona la personalización superficial basada únicamente en datos demográficos y evoluciona hacia la inteligencia contextual, donde la tecnología combina datos históricos, inteligencia artificial y comprensión del contexto del usuario.

En el modelo propuesto por Benadof, el servicio funciona como un conserje de hotel que ya conoce al huésped antes de que haga una solicitud. Por ejemplo, un sistema de atención debería detectar automáticamente que un cliente acaba de experimentar un pago fallido y ofrecerle de inmediato una solución o un canal de contacto prioritario, sin que tenga que explicar el problema. Esta capacidad de anticipación transforma la relación con el usuario: el servicio deja de reaccionar a incidentes y pasa a prevenir fricciones en la experiencia. 2. Optichannel y soporte multimodal: comunicación sin fricción Otro cambio estructural es la evolución desde el modelo multicanal hacia el Optichannel. La diferencia es estratégica: ya no se trata de que la empresa esté presente en todos los canales posibles, sino de guiar al cliente hacia el canal más adecuado para resolver su necesidad de manera eficiente. En este entorno, la interacción se vuelve multimodal, permitiendo pasar de texto a voz o video dentro de una misma conversación sin perder el contexto. El objetivo es eliminar una de las mayores frustraciones del consumidor digital: tener que repetir su historia cada vez que cambia de canal o agente. 3. Agentic AI y agentes especializados: el equipo de élite La Inteligencia Artificial también redefine el rol de los equipos de atención. En el modelo del “hotel de lujo”, los agentes de IA autónomos (Agentic AI) se encargan de resolver las solicitudes simples o repetitivas —como cambios de reservas o consultas básicas— de forma inmediata. Esto permite que los agentes humanos se concentren en situaciones complejas o de alto valor, apoyados por herramientas de inteligencia artificial que funcionan como copilotos.

Estas tecnologías pueden resumir el historial del cliente en segundos y sugerir soluciones, lo que permite al agente enfocarse en la empatía, la resolución y el asesoramiento consultivo. 4. Seguridad y transparencia digital: la nueva base de la confianza A medida que crece la sofisticación de los fraudes digitales —incluidos los deepfakes y la suplantación de identidad—, la seguridad se convierte en un componente central de la experiencia del cliente. Según Benadof, las organizaciones deberán implementar mecanismos de autenticación más avanzados que permitan verificar la identidad del usuario sin recurrir a preguntas de seguridad obsoletas o procesos engorrosos. Al mismo tiempo, la transparencia en el uso de inteligencia artificial será cada vez más relevante. Los consumidores quieren saber quién los atiende, cómo se toman las decisiones automatizadas y qué datos se utilizan, por lo que la explicación clara y accesible de estos procesos será clave para construir confianza. 5. El “mundo sin preguntas” y la resolución instantánea El último pilar apunta a una transformación profunda en la medición del éxito en la atención al cliente.