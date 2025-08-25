Puratos inaugura un nuevo Innovation Center en Costa Rica

Con una inversión de más de ₡300 millones de colones (unos US$600.000), el proyecto fue ejecutado en tan solo ocho meses con la participación de 15 colaboradores internos y 4 contratistas especializados.

Puratos, empresa de innovación para la panadería, pastelería y chocolate, inauguró de un Innovation Center y un laboratorio de I+D en el Parque Industrial de Cartago, reforzando la atracción de inversión extranjera positiva para Costa Rica.

La inauguración también marca el inicio de una segunda etapa de ampliación ya aprobada para 2026, que incluirá la construcción de oficinas dedicadas al desarrollo de nuevos negocios.

El nuevo edificio alberga dos espacios estratégicos: Un Innovation Center diseñado como centro de inspiración y co-creación, donde se realizarán demostraciones, capacitaciones y pruebas de producto para anticipar tendencias globales y adaptarlas a la región.

Además, un laboratorio de Investigación y Desarrollo (I+D), que permitirá profundizar en la investigación de ingredientes, mejorar formulaciones y acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras alineadas con las exigencias del consumidor moderno.

Gracias a estas nuevas instalaciones, Puratos Costa Rica no solo atenderá mejor al mercado local, sino que también impulsará el desarrollo de productos para toda Centroamérica y el Caribe, consolidando al país como un verdadero hub regional de innovación alimentaria.

Además, este espacio permitirá capacitar a más de 200 clientes por mes, ofreciendo formación en nuevas técnicas, tendencias y desarrollos de producto. De esta manera, Puratos busca no solo transferir conocimiento, sino también inspirar ideas y elevar la profesionalización de la industria de panadería, pastelería y chocolate en Costa Rica y la región.