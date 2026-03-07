Centroamérica habilita 60 sitios para observar aves durante el Big Day 2026

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana se preparan para celebrar el Centroamérica Big Day este 14 de marzo, una jornada regional de observación de aves que movilizará a participantes en al menos 60 puntos habilitados a lo largo del istmo y el Caribe.

Ministerios de Turismo, organizaciones ambientales, guías locales y comunidades se coordinan para impulsar esta iniciativa que combina ciencia ciudadana, sostenibilidad y promoción turística.

Un Big Day es una jornada internacional en la que, durante un solo día, personas de todas las edades registran las especies de aves que logran identificar en sus entornos naturales.

Estos datos se integran a plataformas científicas globales, fortaleciendo el conocimiento sobre biodiversidad y aportando información clave para la conservación de los ecosistemas.

Marzo es un momento estratégico para Centroamérica. La región funciona como un puente biológico entre Norte y Suramérica, y durante este mes coinciden aves migratorias en tránsito con especies residentes.