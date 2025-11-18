BCIE aprueba US$100 millones a Promerica para fortalecer el financiamiento en Guatemala

Finanzas

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una línea de crédito por US$100 millones a Banco Promerica, con el objetivo de expandir la oferta financiera orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de Guatemala, al fortalecimiento del sector exportador y a programas de vivienda que mejoren la calidad de vida de las familias. Los fondos financiarán inversiones y capital de trabajo, especialmente en MIPYMES, priorizando a las que operen en el sector de energía renovable y eficiencia energética, agricultura y ganadería y turismo; y que impulsen proyectos de adaptación al cambio climático.

De igual manera, fomentará el acceso al crédito para empresas lideradas por mujeres o con una participación femenina superior al 51 % en su fuerza laboral. Esta operación beneficiará a 264 empresas y se estima que podrán generar hasta 19,300 plazas de trabajo.