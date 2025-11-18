BCIE aprueba US$100 millones a Promerica para fortalecer el financiamiento en Guatemala

Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una línea de crédito por US$100 millones a Banco Promerica, con el objetivo de expandir la oferta financiera orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de Guatemala, al fortalecimiento del sector exportador y a programas de vivienda que mejoren la calidad de vida de las familias.
Los fondos financiarán inversiones y capital de trabajo, especialmente en MIPYMES, priorizando a las que operen en el sector de energía renovable y eficiencia energética, agricultura y ganadería y turismo; y que impulsen proyectos de adaptación al cambio climático.
De igual manera, fomentará el acceso al crédito para empresas lideradas por mujeres o con una participación femenina superior al 51 % en su fuerza laboral.
Esta operación beneficiará a 264 empresas y se estima que podrán generar hasta 19,300 plazas de trabajo.
Una parte de los recursos se destinará a programas de vivienda social y media, orientados a facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas, permitiendo adquirir, construir o mejorar vivienda.
Asimismo, se impulsará los programas de apoyo a la competitividad que el BCIE promueve en la región, fortaleciendo el financiamiento a los sectores productivos, y a las actividades de comercio exterior, fomentando la productividad, la innovación y la generación de empleo.