MIPYMES salvadoreñas adquieren herramientas en eco eficiencia, reducción de carbono y marketing sostenible

Por revistaeyn.com
El Salvador. 160 MIPYMES fueron capacitadas durante 2025, con herramientas y metodologías de eco eficiencia, biodiversidad y gestión de residuos, por parte del proyecto “Encadenamiento de MIPYMES para la Descarbonización”, impulsado por el programa AL-INVEST Verde de la Comisión Europea, en colaboración con la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (AHK).
Dicho programa busca impulsar las economías bajas en carbono, a través del uso eficiente de los recursos de la cadena de valor del reciclaje, con enfoque en la MIPYME.
Durante el año 2025, se realizaron eventos de networking y citas B2B entre MIPYMES diversas ubicadas en Surf City 1 (agosto), en San Salvador centro y San Salvador Este (Semana de la Sostenibilidad) y las ubicadas en las cercanías del Lago de Ilopango (hoteles, restaurantes, bares, microempresas y otros) con diversas entidades participantes, entre ellas: Banco Davivienda, BancoAgrícola, ASAGUITUR, UCA, USAM CEFADE, FUSAI, EcoBlitz, Banco Atlántida, RGB Media, OPAMSS, CESAL, Swisscontact, Acantilados, Lero Studio, FUSAI, Ministerio de Economía y Alcaldía Municipal de San Salvador Este (turismo, empleo y emprendimiento).
La iniciativa, también, persigue ampliar el acceso a mercados, para la cadena de valor del reciclaje y las MIPYMES del sector turismo, para promover el incremento en ventas y la generación de empleos en dichos sectores.
Entre las alianzas que el proyecto ha impulsado se encuentran actores clave dentro de la cadena de valor del reciclaje, centros escolares de la zona, ADESCO Bello Mar del Majahual, La Constancia, Carvajal, las cuales se han convertido en una red que fomenta la colaboración para una economía circular más robusta.
Con estos resultados, AL INVEST sigue consolidándose como un motor para el desarrollo sostenible en el sector empresarial, contribuyendo a la transición hacia prácticas más responsables y resilientes en El Salvador.