MIPYMES salvadoreñas adquieren herramientas en eco eficiencia, reducción de carbono y marketing sostenible

Por revistaeyn.com

El Salvador. 160 MIPYMES fueron capacitadas durante 2025, con herramientas y metodologías de eco eficiencia, biodiversidad y gestión de residuos, por parte del proyecto “Encadenamiento de MIPYMES para la Descarbonización”, impulsado por el programa AL-INVEST Verde de la Comisión Europea, en colaboración con la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (AHK).

Dicho programa busca impulsar las economías bajas en carbono, a través del uso eficiente de los recursos de la cadena de valor del reciclaje, con enfoque en la MIPYME.

Durante el año 2025, se realizaron eventos de networking y citas B2B entre MIPYMES diversas ubicadas en Surf City 1 (agosto), en San Salvador centro y San Salvador Este (Semana de la Sostenibilidad) y las ubicadas en las cercanías del Lago de Ilopango (hoteles, restaurantes, bares, microempresas y otros) con diversas entidades participantes, entre ellas: Banco Davivienda, BancoAgrícola, ASAGUITUR, UCA, USAM CEFADE, FUSAI, EcoBlitz, Banco Atlántida, RGB Media, OPAMSS, CESAL, Swisscontact, Acantilados, Lero Studio, FUSAI, Ministerio de Economía y Alcaldía Municipal de San Salvador Este (turismo, empleo y emprendimiento).

La iniciativa, también, persigue ampliar el acceso a mercados, para la cadena de valor del reciclaje y las MIPYMES del sector turismo, para promover el incremento en ventas y la generación de empleos en dichos sectores.