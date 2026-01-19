Actividad económica de Panamá creció 4,37 % a noviembre impulsada por el transporte y construcción

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 4,37 % interanual a noviembre pasado, acumulando una expansión del 4,36 % en los primeros once meses de 2025, impulsado por sectores como el transporte, la construcción y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La expansión interanual a noviembre de 4,37 % "es inferior al 7,44 % reportado en el mismo mes del año anterior", precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

Al explicar el resultado interanual del IMAE, que es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, el ente estadístico señala que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su crecimiento impulsado por el Canal de Panamá, que vio alzas en sus ingresos por peajes y toneladas netas transportadas por los buques, un dinamismo que fue respaldado a su vez por el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional. Según el INEC, la construcción mostró un incremento impulsado por las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos otorgados por los municipios, expansión que generó una mayor demanda de insumos básicos que favoreció la actividad de explotación de minas y canteras. La actividad comercial registró tasas positivas moderadas; la intermediación financiera mantuvo una trayectoria ascendente derivada de los depósitos y créditos; y el rubro de servicios de hoteles y restaurantes mantuvo el dinamismo de meses anteriores, dijo el INEC.