Ranking del crecimiento de las exportaciones de Centroamérica en 2025, según el BID

El valor de los flujos originados en Centroamérica mantuvo una tendencia crecientemente positiva hasta mediados de 2025 cuando empezó a desacelerarse, señala informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe creció un estimado de 6,4 % en 2025, una mejora respecto del aumento del 4,7 % registrado en 2024, según el informe "Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El avance se explica por un mayor volumen exportado, dado que los precios solo mejoraron marginalmente, según el reporte. Las ventas regionales fueron impulsadas principalmente por la minería, especialmente el oro, el cobre y la plata, y el sólido desempeño de la agroindustria, con aumentos en productos como café, cacao, frutas y carnes.

Además, se destacaron algunos sectores manufactureros como el de máquinas para procesamiento de datos, los suministros médicos, los vehículos y los plásticos. "En un contexto desafiante a nivel global, el desempeño reciente de las exportaciones de América Latina y el Caribe se caracterizó por una notable resiliencia", explicó Paolo Giordano, economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del informe.

CASO CENTROAMERICANO

Las exportaciones de Centroamérica registraron un fuerte crecimiento promedio de 11,5 %, tras el estancamiento de 2024, pero perdieron vigor en la segunda parte del año. Aunque crecieron las exportaciones a todos los destinos, los principales aportes fueron de Estados Unidos, Asia y la Unión Europea. Además, destaca el hecho que fue muy superior al 4,4 % de las exportaciones de Sudamérica. Al ver el caso por país centroamericano, Panamá registró un notable repunte en sus exportaciones en 2025 y se estima que crecieron 44,9 % , tras la fuerte caída observada en 2024 (–71,4 %). La autorización de despachar cobre almacenado de la mina cerrada en 2023 explicó la fuerte suba. Las exportaciones de Nicaragua se aceleraron 15,5 % tras crecer apenas 1,9 % en 2024. Aumentaron las ventas externas de oro bruto, prendas de vestir, café, carne bovina y arneses automotrices. El informe del BID señala que Costa Rica experimentó un aumento estimado de 15,3 % en sus exportaciones acelerando el ritmo de expansión con relación a 2024 (9,6 %). La mitad del incremento estuvo explicado por los mayores envíos a Estados Unidos, seguido por la Unión Europea (23 %) y Asia (15 %).

Tras caer 2,7 % en 2024, las exportaciones de Honduras aumentaron un estimado de 12 % en 2025. El mayor aporte provino de la Unión Europea, que explicó la mitad de la expansión, y de la propia región (21 %) principalmente por el desempeño de café, aceite de palma, camarones y oro. Se estima que las exportaciones de Guatemala crecieron 7 %, tras aumentar 2,6 % en 2024. Se expandieron los envíos a todos los principales destinos, con una importante contribución de la propia subregión (34 %), la Unión Europea (17 %) y Estados Unidos (14 %) impulsados por el aumento en las ventas externas de café, azúcar y banano. Las exportaciones de El Salvador revirtieron la caída de 0,8% registrada en 2024 y se estima que se expandieron 4,6% en 2025 impulsadas completamente por los volúmenes. Los plásticos y sus manufacturas, el café y las preparaciones de carne explicaron la suba.