Ecosistema de pagos Pay cuenta con casi 10.000 emprendedores en El Salvador

Por revistaeyn.com

El Banco Central de Reserva está implementando el nuevo sistema Pay, el cual es un servicio de pagos inmediatos, 24/7 y completamente gratuito que busca promover la inclusión financiera de la población que aún no tiene acceso a una cuenta bancaria y, además, hacer más eficientes y seguras las operaciones de pago en El Salvador.

Actualmente, el ecosistema Pay cuenta con casi 10.000 usuarios activos, entre los que se encuentran zapateros, comedores, salones de belleza, pequeños comercios y emprendedores, quienes ya están utilizando la plataforma para recibir pagos de forma rápida, segura y sin comisiones.

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Los emprendedores pueden, de forma gratuita, recibir pagos por sus servicios y productos mediante códigos QR, hacer retiros y recargas a su Pay, transferir y recibir fondos de otras personas bancarizadas.

Actualmente, el sistema se está implementando en el Centro Histórico de San Salvador, mercados y otros espacios comerciales, así como a través de un mecanismo de referidos por parte de usuarios.

Uno de los objetivos clave de Pay es conectar a personas bancarizadas con aquellas que aún no poseen productos financieros formales, facilitando que más salvadoreños puedan integrarse al sistema financiero.

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Además de realizar pagos en los comercios afiliados, los usuarios pueden realizar recargas y retiros de su saldo Pay en las cajas del Banco Central de Reserva ubicadas en el edificio ONEC y en el edificio Juan Pablo II. También podrán hacerlo a través de Transfer365, otro de los servicios desarrollados por el BCR.

También, a partir de mayo de 2026 estará disponible el cash in y cash out en cualquier agencia y mini agencia bancaria del sistema financiero privado sin ningún costo, gracias a la coordinación y colaboración del Banco Central con las instituciones financieras del país.

El uso del sistema de pagos Pay es completamente gratuito, no requiere depósito inicial y está disponible exclusivamente para salvadoreños que cuenten con su Documento Único de Identidad (DUI) como único requisito para registrarse.

La aplicación Pay ya se encuentra disponible para descarga en las principales tiendas de aplicaciones: Google Play, App Store (iOS) y Huawei AppGallery, facilitando el acceso a cualquier usuario con un teléfono inteligente.

Además, Pay permite generar automáticamente un historial de ingresos y envíos de dinero, lo cual se convierte en una herramienta clave para que, en el futuro, el sistema financiero privado pueda ofrecer acceso a créditos formales, ayudando a reducir la dependencia de préstamos informales con altos costos o tasas usureras.