El Salvador autoriza la primera emisión bancaria tokenizada por US$50 millones

Por revistaeyn.com
El sistema financiero de El Salvador autorizó la primera emisión de deuda tokenizada de un banco. La emisión ha sido estructurada y registrada a través de DAX, el exchange de activos digitales del Grupo Bolsa de Valores, y corresponde a Banco Industrial El Salvador, que ha sido autorizado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) como Emisor de Activos Digitales.
El instrumento autorizado es un programa de emisiones de activos digitales de deuda, denominado TKNBIES1, por un monto total de US$50 millones.
Esta operación convierte a Banco Industrial El Salvador en el primer banco del país en acceder al financiamiento a través de un esquema de tokenización.
DAX es el exchange de activos digitales del Grupo Bolsa de Valores de El Salvador. Ofrece una plataforma regulada, segura y eficiente para la estructuración y negociación de activos digitales.
“Esta primera emisión tokenizada de un banco representa un punto de inflexión para el mercado financiero salvadoreño. En DAX estamos demostrando que la innovación puede desarrollarse con respaldo institucional, transparencia y apego regulatorio, habilitando nuevas formas de financiamiento y ampliando las oportunidades de inversión”, señaló Eduardo López, Gerente General de DAX.
La tokenización permite digitalizar instrumentos financieros tradicionales, optimizando procesos, ampliando la base de inversionistas y facilitando el acceso a mercados con mayor eficiencia operativa, manteniendo los estándares de confianza del sistema financiero.
Desde la visión del Banco Industrial El Salvador, este paso reafirma su compromiso con la transformación y la innovación. “Ser el primer banco en realizar una emisión tokenizada en El Salvador refleja nuestra visión de futuro y nuestra confianza en la evolución del sistema financiero”, expresó María Alicia Mayorga de Pérez Ávila, Presidenta Ejecutiva de Banco Industrial El Salvador.
Banco Industrial El Salvador iniciará con las colocaciones del programa a través de ofertas públicas en la plataforma de DAX en los próximos días.