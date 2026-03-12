El Salvador autoriza la primera emisión bancaria tokenizada por US$50 millones

Finanzas

Por revistaeyn.com El sistema financiero de El Salvador autorizó la primera emisión de deuda tokenizada de un banco. La emisión ha sido estructurada y registrada a través de DAX, el exchange de activos digitales del Grupo Bolsa de Valores, y corresponde a Banco Industrial El Salvador, que ha sido autorizado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) como Emisor de Activos Digitales. El instrumento autorizado es un programa de emisiones de activos digitales de deuda, denominado TKNBIES1, por un monto total de US$50 millones.

Esta operación convierte a Banco Industrial El Salvador en el primer banco del país en acceder al financiamiento a través de un esquema de tokenización. DAX es el exchange de activos digitales del Grupo Bolsa de Valores de El Salvador. Ofrece una plataforma regulada, segura y eficiente para la estructuración y negociación de activos digitales. “Esta primera emisión tokenizada de un banco representa un punto de inflexión para el mercado financiero salvadoreño. En DAX estamos demostrando que la innovación puede desarrollarse con respaldo institucional, transparencia y apego regulatorio, habilitando nuevas formas de financiamiento y ampliando las oportunidades de inversión”, señaló Eduardo López, Gerente General de DAX.