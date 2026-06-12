Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Toronto dio este viernes la bienvenida al Mundial de fútbol de 2026 con una ceremonia de apertura marcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo de un país que acoge por primera vez partidos de la competición masculina. La propuesta buscó reflejar la diversidad étnica y social del país anfitrión y su papel como punto de encuentro de comunidades procedentes de todo el mundo.
Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco
Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco
Imagen del BC Place Vancouver Stadium, en Vancouver (Canadá), el pasado 4 de junio. EFE/ BOB FRID
Luc De Fourgrolles (i) de Canadá cabecea el balón este viernes, en un partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco
Los hinchas de Bosnia y Herzegovina, listos para el juego ante Canadá en el Toronto Stadium por el Mundial de Fútbol 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA