Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Toronto dio este viernes la bienvenida al Mundial de fútbol de 2026 con una ceremonia de apertura marcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo de un país que acoge por primera vez partidos de la competición masculina. La propuesta buscó reflejar la diversidad étnica y social del país anfitrión y su papel como punto de encuentro de comunidades procedentes de todo el mundo.