Dan luz verde a la fusión de Paramount y Warner Bros: justicia EEUU

POR EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó este viernes la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en 110.000 millones de dólares que creará uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.

Las autoridades antimonopolio anunciaron el cierre de una investigación de ocho meses y concluyeron que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.

El anuncio llega después de que varios medios adelantaran que el Departamento de Justicia había aprobado la compra, valorada en 111.000 millones de dólares, y de que Paramount expresara su "gratitud" al DOJ y otras agencias "que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora".

La operación reunirá bajo una misma compañía a los estudios Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max, así como a las divisiones informativas CBS News y CNN, en una de las mayores consolidaciones del sector en las últimas décadas.