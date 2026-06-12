INCAE lanza el "Mundial del Progreso Social": qué países ganan fuera de la cancha

Por: Revistaeyn.com

¿Quién gana un Mundial de Progreso Social?

El Mundial 2026 invita a celebrar el talento, la pasión y la competencia deportiva entre naciones. Pero también abre una oportunidad para reflexionar sobre otra pregunta igualmente importante: ¿qué tan bien están logrando los países brindar calidad de vida y oportunidades a sus ciudadanos?

Con esa idea nace el Torneo IPS 2026, una plataforma interactiva desarrollada por el Social Progress Imperative e INCAE Business School que permite comparar a las selecciones participantes utilizando los datos más recientes del Índice de Progreso Social Global.

A través de cada enfrentamiento, los usuarios pueden explorar cómo se desempeñan los países en educación, salud, derechos, sostenibilidad ambiental y otros componentes fundamentales del bienestar humano.

Más que predecir quién levantará la copa en la cancha, esta herramienta busca acercar los datos a las personas y mostrar que el verdadero progreso de una nación también se mide por su capacidad de generar oportunidades, inclusión y bienestar para todos.

El deporte tiene el poder de unir al mundo. Esperamos que el Torneo IPS 2026 también inspire conversaciones sobre los desafíos y avances sociales que enfrentan los países que veremos competir durante el Mundial.

Para ingresar a la plataforma: da click aqui