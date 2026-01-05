Cipriano López: estratega del ADN innovador en la banca

Finanzas

Desde Nequi hasta Wenia, el vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad de Bancolombia impulsa finanzas más digitales y conectadas. El Salvador es un laboratorio de experimentación de productos.

Por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios Conoce lo difícil que es transformar compañías. Trabajó como director de Negociación en Bavaria (SABMiller) y como negociador senior en Danone en Francia. Desde 2019, lidera la agenda de innovación, transformación y sostenibilidad de Grupo Bancolombia, hoy Grupo Cibest. Cipriano López, vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Bancolombia, dirige a un equipo dedicado a crear soluciones digitales que se mueven en ambientes VUCA (por sus siglas en inglés): volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Sus apuestas son fortalecer el tejido productivo, impulsar la inclusión financiera y promover la sostenibilidad. Así nacieron soluciones como Nequi, una billetera digital y plataforma financiera 100% móvil que busca atender la informalidad de los mercados donde opera. Más de 26 millones de colombianos la utilizan para transferencias, pagos de servicios, ahorro y gestión de negocios. El producto se lanzó en 2017 en Panamá, en 2024 en El Salvador, y este año en Guatemala.

El equipo de López también creó Wenia, la app del Grupo Cibest que facilita la compra y gestión de criptomonedas; y Wompi, la pasarela de pagos en forma de enlaces cortos o Códigos QR. Wenia surgió tras la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador (2021). “Ustedes fueron la primera operación realmente en América Latina que entró con todo el tema de criptoactivos. El Salvador se volvió el laboratorio de aprendizaje para Bancolombia”, explicó el alto ejecutivo colombiano. Junto al equipo de Bancoagrícola, aplicaron todo el conocimiento para que llegara Wenia a Colombia. “Llevaba más o menos unos siete o diez años haciendo pilotos con criptoactivos (...) pero ya en tiempo real nos tocó aplicar todo ese conocimiento en El Salvador”. El éxito de Wenia hizo que Bancolombia llevara a Bermudas esta solución. “Llevamos a Wenia en una geografía que es muy importante, que es líder en la región: Bermudas. Bermudas quiere exportar y ser el hub de los criptoactivos a nivel mundial”, destaca. Para Grupo Cibest, El Salvador se ha convertido en el epicentro de experimentación digital para uno de los grupos financieros más influyentes de la región. Es clave para desarrollar más soluciones financieras en activos digitales, que implican desarrollo tecnológico en blockchain. “Gracias a la regulación, El Salvador ha sido pionero y seguramente va a ser nuestro primer ejercicio de tokenización de activos digitales, y que después iremos a exportar a otros países”, explicó López. Hacia afuera, el banco se propone contribuir a la innovación y la reconversión tecnológica de la industria, apoyándolas para ser más productivas y eficientes y brindando créditos sostenibles.

Intrainnovación: competir para transformar

López explicó que la innovación en Bancolombia no sólo implica pensar en el negocio financiero, sino que incluye la sostenibilidad y el impacto social a través de la Fundación Bancolombia. Con la unión de los tres, López inyecta a su equipo: innovabilidad. “A través de la innovación, es capaz de generar transformaciones, generar cambio, generar impacto”, explica. Esto va acompañado de mentalidad. “Es esa capacidad de tener un pensamiento emprendedor, de reinventarnos, de tener una capacidad de navegar la incertidumbre, de navegar en la ambigüedad”. En segundo lugar, López empuja la capacidad de crear conexiones a través de la innovación abierta.

“Esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos trabajar con terceros, conectar con los ecosistemas desde la universidad, desde la empresa, desde el Estado, desde el emprendimiento, desde el intra-emprendimiento. Entonces en esas conexiones y redes hay mucho por construir”.

En paralelo, para López es clave la intra-innovación. Para eso crearon el Efitón, una competencia interna que reta a los equipos en El Salvador y Colombia para que propongan y desarrollen nuevas ideas que incidan en la generación de ingresos o contribuyan a la disminución de gastos.

“Son ideas que se van gestionando al interior de la organización, después se escalan y a partir de esto se crean unos grupos multidisciplinarios que nos permiten llevar a feliz término los proyectos”.

En resumen, para el líder, la innovación es un proceso continuo de reinvención y transformación. “A través de la innovación buscamos eficiencias como reducir costos y gastos internos que al final del día le pegan al P&G ( estado de pérdidas y ganancias), le pegan al balance. Le generan gasolina a la organización para que se siga reinventando, se siga transformando la mentalidad de negocios, las conexiones en redes, la competitividad e incubación”.

Consejos para innovadores