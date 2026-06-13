Confirman muerte del líder del Tren de Aragua, 'Niño Guerrero'

POR EFE
El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua.
"Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal", indicó el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en un comunicado publicado en X.
Además, indicó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.
El Ejecutivo que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirmó su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y anticipó que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección del pueblo venezolano.
Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Guerrero Flores, considerado el cabecilla del Tren de Aragua, una banda nacida en las cárceles de Venezuela y calificada como terrorista por Washington.
"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", dijo Trump en su red social Truth.
Según el gobernante estadounidense, la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes, aseguró, colabora de "manera excelente".
"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.
Este hecho se produce cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que acusaba al Gobierno del líder chavista de cooperar con la organización criminal Tren de Aragua, vinculada a extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas.
¿QUIÉN ERA EL 'NIÑO GUERRERO'?
Según InSight Crime, el ‘Niño Guerrero’ estaba al mando del Tren de Aragua desde aproximadamente 2015. La organización ya existía desde antes en este estado, pero para ese año el ahora fallecido se presentó en una fiesta como el líder de la banda "y aseguró que mejoraría las condiciones de vida para los residentes".
"Un año después, Niño Guerrero se presentó ante un juzgado en (la ciudad de) Maracay, donde fue acusado de varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas (...) En febrero de 2018, Guerrero aceptó los delitos que se le imputaron y fue condenado a 17 años de cárcel", asegura InSight Crime en su web.
El líder criminal, nacido el 2 de diciembre de 1983, estuvo detenido en al menos dos oportunidades antes de esta condena, pero se había fugado. Según los datos de la organización, Guerrero quedó en el radar de las autoridades luego de atacar una comisión policial y asesinar a un funcionario de la Policía de Aragua.
Vivía en la cárcel de Tocorón rodeado "de lujos y gustos exorbitantes" en una casa de "dos pisos dentro del penal, en donde recibía a los visitantes que quisiera" y "tenía acceso a una piscina, campo de béisbol, discoteca y hasta un zoológico", asegura InSight Crime.
El 'Niño Guerrero' fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.
De 42 años, se encontraba prófugo desde 2023, después de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua, organización que fue extendiendo sus tentáculos por América Latina hasta llegar a EE.UU., donde fue calificada como terrorista por la propia Administración de Trump.
Washington lo acusaba de transformar al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental que representa una amenaza para la seguridad pública en toda América. Por esta razón, el 17 de julio del año pasado anunció sanciones contra Guerrero y otros cinco miembros de ese grupo.
Desde 2024, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura de este prófugo que, según InSight Crime, incursionó en la delincuencia en el 2000, cuando atacó a policías de su estado natal Aragua (centro) y se involucró con "negocios de microtráfico".