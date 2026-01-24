Tecnología & Cultura Digital

Cómo protegerse de las estafas en los pagos digitales

Si se compra un artículo en línea, se debe utilizar solo las tarjetas de la cuenta de Apple Pay que permitan devoluciones de cargo, por si el vendedor es un estafador, recomienda ESET.

Por revistaeyn.com Apple Pay, según estimaciones, cuenta con cientos de millones de usuarios en todo el mundo y procesó billones de pagos solo en 2025. “Apple es conocida por diseñar ecosistemas digitales pensando en la seguridad y la privacidad. Además, cuenta con medidas como la tokenización, para que los hackers no puedan robar los datos de la tarjeta directamente del dispositivo/cartera y las compras permanezcan protegidas. Pero la plataforma y su sólida reputación aún pueden ser utilizadas para estafas, usualmente “pirateando” al propietario del dispositivo/cartera”, comenta Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET.

Los usuarios de Google Pay también deben tomar nota, según ESET, ya que las estafas habituales buscan principalmente manipular el comportamiento del usuario, en lugar de aprovechar las brechas tecnológicas. Además, la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) que es la base de los servicios de pago móvil está cada vez más en el punto de mira: el equipo de investigación de ESET ha descubierto que las detecciones de malware para Android que utiliza NFC casi se duplicaron entre el primer y el segundo semestre de 2025. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE ESET destaca que los estafadores de Apple Pay suelen ir detrás de información financiera, dinero o ID de Apple y los códigos de inicio de sesión/2FA.

SEÑALES DE ALERTA

Si se detecta alguna de las siguientes señales, ESET alerta que un estafador puede haberse puesto en contacto: · Un mensaje de texto, correo electrónico o llamando al teléfono que utiliza la urgencia para apresurarse a tomar una decisión imprudente, como compartir datos de acceso o información financiera con alguien que no se conoce. Se trata de una técnica clásica de ingeniería social. · Una solicitud de los códigos 2FA, que permitirá al estafador secuestrar la cuenta de Apple y/o añadir la tarjeta a su cartera. Ni Apple ni el banco los pedirán nunca. · Que pidan la devolución en parte o la totalidad de un pago que se acaba de recibir a través de Apple Pay debería ser una señal de alarma, al igual que si indican hacerlo a través de otro método, como una tarjeta regalo o Apple Cash. · Una petición para enviar artículos antes de haber recibido el pago (acompañada de una captura de pantalla alegando que el comprador ya ha pagado). · Cualquier mensaje de texto, llamada o correo electrónico no solicitado en el que la persona que llama o envía el mensaje diga que trabaja para Apple o un banco y solicite información personal, financiera o de acceso confidencial.