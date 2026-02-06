Finanzas

El Banco de Exportación e Importación de EEUU ya opera en El Salvador

El Banco EXIM es la agencia oficial de crédito a la exportación de Estados Unidos. Cuando los prestamistas del sector privado no pueden o no quieren ofrecer financiación, EXIM cubre el vacío para las empresas estadounidenses.

Por revistaeyn.com El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) ya está operando en El Salvador, ofreciendo financiamiento a largo plazo para el sector público y creando más oportunidades para los exportadores estadounidenses. El Banco EXIM es la agencia oficial de crédito a la exportación de Estados Unidos. Su misión es "apoyar la creación de empleo, la prosperidad y la seguridad en Estados Unidos a través de la exportación".

Cuando los prestamistas del sector privado no pueden o no quieren ofrecer financiación, EXIM cubre el vacío para las empresas estadounidenses ofreciendo programas de financiación. Además, EXIM nivela el campo de juego para la exportación de bienes y servicios estadounidenses que compiten contra la financiación respaldada por agencias de crédito a la exportación en mercados extranjeros, de modo que las empresas estadounidenses puedan crear y mantener empleos en Estados Unidos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Durante el año fiscal de 2025, EXIM autorizó US$8,743.8 millones en préstamos directos, garantías de préstamos y seguros en apoyo de un estimado de US$10,129.9 millones en ventas de exportación.