El Banco de Exportación e Importación de EEUU ya opera en El Salvador

Por revistaeyn.com
El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) ya está operando en El Salvador, ofreciendo financiamiento a largo plazo para el sector público y creando más oportunidades para los exportadores estadounidenses.
El Banco EXIM es la agencia oficial de crédito a la exportación de Estados Unidos. Su misión es "apoyar la creación de empleo, la prosperidad y la seguridad en Estados Unidos a través de la exportación".
Cuando los prestamistas del sector privado no pueden o no quieren ofrecer financiación, EXIM cubre el vacío para las empresas estadounidenses ofreciendo programas de financiación.
Además, EXIM nivela el campo de juego para la exportación de bienes y servicios estadounidenses que compiten contra la financiación respaldada por agencias de crédito a la exportación en mercados extranjeros, de modo que las empresas estadounidenses puedan crear y mantener empleos en Estados Unidos.
Durante el año fiscal de 2025, EXIM autorizó US$8,743.8 millones en préstamos directos, garantías de préstamos y seguros en apoyo de un estimado de US$10,129.9 millones en ventas de exportación.
Las autorizaciones para pequeñas empresas en el año fiscal 2025 totalizaron US$1.697,8 millones, lo que representa el 19,4 % del total de autorizaciones. En el año fiscal 2025, se autorizaron 1.168 transacciones en beneficio directo de los exportadores de pequeñas empresas, lo que representó el 87,7 % del total de transacciones.
EXIM actualmente tiene exposición global en 138 países y mercados. La exposición total de la cartera aumentó un 2,0 % hasta US$34.795,8 millones en comparación con los US$34.117,4 millones de 2024.