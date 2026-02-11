Empresas & Management

Petroleras de EEUU tendrán menos restricciones para operar en Venezuela

El Departamento del Tesoro ha relajado -sin eliminar las sanciones, endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño- la restricciones sobre los bienes naturales de Venezuela, incluidos el petróleo y el gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos.

Por Agencia EFE El Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte. Por medio de dos licencias publicadas (una para comerciar hidrocaburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos) en su sitio web, el Tesoro ha relajado -sin eliminar las sanciones, endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño- la restricciones sobre los bienes naturales de Venezuela, incluidos el petróleo y el gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos.

Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar beneficios directos al Gobierno venezolano, como que cualquier contrato con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en Estados Unidos. Además, los pagos a personas bajo sanciones estadounidenses deben hacerse a cuentas designadas por el Tesoro para mantener un "control financiero centralizado". Las empresas que usen la licencia para exportar o suministrar petróleo venezolano a países que no sean Estados Unidos tendrán que presentar informes detallados a la Administración del presidente Donald Trump. En esos reportes habrá que detallar las partes involucradas, cantidades, valores, destinos y cualquier pago al Gobierno venezolano, con informes iniciales a los diez días de la primera transacción y luego cada 90 días. A su vez, el Tesoro aprobó también hoy una licencia que autoriza operaciones relacionadas con puertos y aeropuertos en Venezuela.