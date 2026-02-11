Mayoría de hondureños que vuelven a casa ya no proyectan regresar al Norte

Por revistaeyn.com / EFE

Ocho de cada diez hondureños retornados al país no tiene intención de volver a emigrar hacia Estados Unidos, según una encuesta presentada este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Frente al 81 % que opta por el arraigo, solo un 12 % de los encuestados prevé intentar nuevamente la ruta migratoria en un plazo de un año, señala el estudio realizado en diciembre de 2025 sobre una muestra de 101 personas.

La investigación detalló, además, que el 5 % de los hondureños retornados se propone emigrar en menos de seis meses y apenas un 2 % prevé hacerlo después de ese plazo.

Los resultados de la encuesta los presentó la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, quien dijo que la mayoría de los hondureños retornados desde Estados Unidos contaba con un arraigo de larga duración en ese país antes de su regreso.