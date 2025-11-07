IFC otorga US$150 millones a Bancoagrícola para financiamiento a mipymes

Finanzas

Por revistaeyn.com La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció un financiamiento de US$150 millones para Bancoagrícola con el objetivo de fortalecer el acceso a crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y crear empleos en El Salvador. El paquete de financiamiento, que contempla US$115 millones por cuenta de IFC y la movilización de US$35 millones, le permitirá a Bancoagrícola ampliar su cartera de préstamos para mipymes formales e informales, con foco en pequeños negocios liderados por mujeres y en individuos mayores de 50 años.

Como parte del convenio, IFC ofrecerá asesoramiento a Bancoagrícola para optimizar los procesos de crédito dirigidos a mipymes y capacitar al personal del banco en temas de inclusión. “En Bancoagrícola creemos en las personas y en su capacidad de transformar realidades. Esta alianza con IFC nos permite estar más cerca de quienes hacen posible el desarrollo del país: las mipymes. Con este financiamiento podremos acompañarlas para que crezcan, generen empleo y abran oportunidades”, expresó Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola. “Nos complace reafirmar nuestra alianza estratégica con Bancoagrícola en El Salvador”, afirmó Olga Calabozo, gerente del Grupo de Instituciones Financieras para México, Centroamérica y el Caribe de IFC. “Este acuerdo permitirá dinamizar el entorno empresarial local, crear puestos de trabajo y promover un crecimiento económico más inclusivo en todo el país”, añadió.