Ranking de los países de Centroamérica con más créditos pendientes del FMI

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica presentan US$2.460 millones en créditos pendientes de desembolsos con el Fondo Monetario Internacional, a enero de 2026.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI) ayuda a los países miembros a abordar problemas de balanza de pagos y a estabilizar sus economías, fomentando al mismo tiempo un crecimiento económico sostenible. El último reporte del FMI da cuenta que, en total, los países tienen US$119.686 millones en créditos pendientes de desembolsos a enero de 2026. De estos, los países con más compromisos pendientes son Argentina con US$41.789 millones (que equivale a 12.7 % del producto interno bruto), seguido de Ucrania con US$10.078 millones y Pakistán US$7.357 millones.

En cuanto a los países de la región centroamericana, encabezan este listado Costa Rica con US$1.774 millones en créditos pendientes de desembolsos del FMI a enero de 2026. En marzo de 2021 fue aprobado un programa ampliado de tres años para Costa Rica por un monto de US$1.778 millones y en noviembre de 2022 fue aprobado un acuerdo en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) por US$725 millones. Además, cabe recordar que en junio de 2025, el FMI aprobó una línea de crédito flexible (LCF) de US$1.500 millones para Costa Rica, que se trata de un acuerdo de dos años en el que Costa Rica podrá hacer uso de los fondos en caso de que así lo necesite para hacer frente a choques externos. El Gobierno de Costa Rica anunció en mayo que había solicitado el acceso a esta línea de crédito con el objetivo de proteger al país ante choques externos y fortalecer la confianza de los mercados, ya que actúa como un tipo de seguro al ofrecer acceso inmediato a liquidez en caso de que el país lo necesite.

MONTOS PENDIENTES

La línea de crédito de US$1.500 millones representa el 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor del 20 % de las necesidades de financiación del gobierno central en 2025, "lo que la convierte en un importante colchón", dijo entonces la agencia Fitch. En segundo lugar está Honduras con US$470.1 millones en créditos pendientes de desembolsos según reportes del FMI a enero de 2026. El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó en mayo pasado la tercera revisión de los acuerdos para Honduras en el marco del Servicio Ampliado y el Servicio de Crédito Ampliado que permitió a las autoridades acceder a giros por aproximadamente US$160 millones (DEG 117.6 millones). El total de los desembolsos en el marco de los programas hasta la fecha ronda los US$485 millones. Los acuerdos de 36 meses para Honduras fueron aprobados en el 21 de septiembre de 2023, por un total de aproximadamente US$850 millones.