Mercado de valores costarricense materializa primera operación transfronteriza con Guatemala

Finanzas

La transacción por un monto de US$3 millones forma parte del Programa de Bonos Corporativos de LAKI, incorporado al mercado costarricense en diciembre de 2025, con la intermediación de BCR Valores Puesto de Bolsa

Por revistaeyn.com Los mercados de capitales de Costa Rica y Guatemala continúan avanzando en su proceso de integración regional tras concretarse la primera transacción de compra de un título registrado en Costa Rica, por parte de un inversionista extranjero, con la intermediación de BCR Valores Puesto de Bolsa S.A., sobre una emisión correspondiente al Programa de Bonos Corporativos de Latin American Kraft Investments Inc. (LAKI). Esta transacción representa un hito relevante al materializar, en una operación concreta, los esfuerzos de interconexión entre infraestructuras del mercado de capitales de la región, facilitando el acceso de inversionistas extranjeros a valores inscritos en Costa Rica, bajo estándares operativos y de custodia armonizados.

La emisión corresponde a una colocación de bonos por un monto de US$3 millones. El director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, Mario Vásquez Castillo, indicó: "Este tipo de operaciones confirman la solidez de la infraestructura del mercado costarricense y su capacidad para integrarse de forma efectiva con otros mercados de la región". "La intermediación de esta primera transacción transfronteriza con Guatemala demuestra que en BCR Valores contamos con las condiciones operativas, regulatorias y de infraestructura necesarias para atraer inversionistas internacionales y canalizar recursos hacia emisores de la región, generando valor para nuestros clientes y para el mercado en su conjunto", señalaron desde la entidad.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

En agosto de 2025, InterClear Central de Valores, parte del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, firmó un “Contrato de prestación de servicios mutuos internacionales de depósito, custodia, administración y transferencia de valores” con la Central de Valores Nacional de Guatemala, ampliando su red de acuerdos regionales y habilitando mecanismos operativos para facilitar transacciones transfronterizas entre ambos mercados. Por su parte, en Guatemala, la participación de IDC Valores, S.A., en su calidad de casa de bolsa independiente registrada en la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala actuando como comprador, representa un paso relevante en el fortalecimiento e integración del mercado de valores en Centroamérica. A través de este tipo de iniciativas, la casa de bolsa guatemalteca impulsa la diversificación de las alternativas de inversión, facilita el acceso de los inversionistas a oportunidades en distintos mercados de la región y contribuye a la conexión entre emisores, inversionistas y bolsas de valores centroamericanas.