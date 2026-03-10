Empresas & Management

Española Nextil se alía con salvadoreña Varsity para ampliar producción en la región

Nextil recuerda que en todo el sector existe una tendencia a recolocalizar parte de la producción desde Asia hasta Centroamérica para buscar "cadenas de suministro más cortas".

Por revistaeyn.com /EFE La compañía textil española Nextil anunció este martes una alianza con la empresa Varsity, con base industrial en El Salvador, para ampliar su capacidad de producción en Centroamérica. Nextil explicó que las prospecciones comerciales y los proyectos en desarrollo en el mercado norteamericano están "superando las previsiones" para el período 2026-2030, lo que "requiere consolidar acuerdos industriales con confeccionadores relevantes de la región capaces de acompañar el crecimiento previsto".

Varsity opera desde El Salvador como uno de los polos industriales especializados en confección para el mercado norteamericano, según ha informado Nextil en un comunicado difundido este martes. La inversión no fue divulgada.

CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDAD EN CENTROAMÉRICA: NEXTIL

Con esta firma, la textil española busca "asegurar la capacidad de confección en la región para los programas vinculados a NextGreen, su plataforma de producción textil sostenible". La española recuerda que en todo el sector existe una tendencia a recolocalizar parte de la producción desde Asia hasta Centroamérica para buscar "cadenas de suministro más cortas". En este contexto, la región CAFTA se está consolidando como "el principal polo industrial" para el suministro al mercado estadounidense, gracias a sus ventajas logísticas, comerciales y arancelarias.