Canal de Panamá espera aumento de tránsito por bloqueo en el estrecho de Ormuz

Por revistaeyn.com / EFE

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, pronosticó este martes un aumento del tránsito a través de esa vía interocéanica debido a los bloqueos en el estrecho de Ormuz por la guerra de Irán.

"Crecerá y se trasladará de la costa este de Estados Unidos a Asia", aseguró Vásquez en una entrevista con el medio estadounidense Fox News, en la que destacó las capacidades logísticas del Canal de Panamá.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz “ya no es seguro”. Al mismo tiempo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos recomendó a los buques comerciales evitar el paso por el golfo Pérsico, el golfo de Omán, el mar Arábigo y el propio Ormuz.

La vía, de 82 kilómetros, conecta los océanos Atlántico y Pacífico, y por ella ya circula entre el 3% y 6% del comercio mundial.

El Estrecho de Ormuz, con solo 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto y corredores navegables limitados a tres kilómetros, es el único punto de salida marítima para la mayoría del petróleo exportado desde países como Arabia Saudita, Kuwait, Catar, Baréin e Irak. De estos Estados, solo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos disponen de rutas alternas, y estas son insuficientes para compensar una interrupción total en Ormuz.

"A lo largo de los años, hemos sido un canal importante para transportar GNL (gas natural licuado) desde Estados Unidos a Asia", dijo, y añadió que "Qatar suele abastecer a Asia, y tras la guerra en Ucrania, la mayor parte del GNL estadounidense se ha destinado a Europa para reemplazar al ruso".