Expocomer 2026 busca superar US$204 millones en transacciones comerciales

Por revistaeyn.com

Desde este 10 de marzo, hasta el 12, Panamá se convierte en el hub comercial de Centroamérica. En el Panama Convention Center se desarrolla la Expocomer 2026, como parte de un conjunto de cinco exposiciones internacionales organizadas por el gremio empresarial.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el organizador del evento, espera superar los US$204 millones en transacciones comerciales durante el encuentro. La cifra no es al azar, sino que es la alcanzada durante la edición de 2025.

Se espera la participación de más de 600 empresas provenientes de más de 30 países, además de miles de visitantes y delegaciones empresariales interesadas en establecer alianzas estratégicas y cerrar acuerdos comerciales.

Expocomer, considerada la “vitrina del comercio mundial” en la región, reúne a empresas de sectores como alimentos y productos agropecuarios, textiles y accesorios, tecnología y electrónica, entre otros rubros estratégicos.