Expocomer 2026 busca superar US$204 millones en transacciones comerciales

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) organiza la feria Expocomer, del 10 al 12 de marzo. Los organizadores esperan superar los US$204 millones en transacciones comerciales, cifra alcanzada durante la edición 2025 y consolidarse como uno de los principales encuentros de negocios de América Latina.

    FOTO QUE MUESTRA LA INAUGURACIÓN DE EXPOCOMER Y OTRAS FERIAS QUE SE REALIZAN EN PANAMÁ. Tomada de captura de video
2026-03-10

Por revistaeyn.com

Desde este 10 de marzo, hasta el 12, Panamá se convierte en el hub comercial de Centroamérica. En el Panama Convention Center se desarrolla la Expocomer 2026, como parte de un conjunto de cinco exposiciones internacionales organizadas por el gremio empresarial.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el organizador del evento, espera superar los US$204 millones en transacciones comerciales durante el encuentro. La cifra no es al azar, sino que es la alcanzada durante la edición de 2025.

Se espera la participación de más de 600 empresas provenientes de más de 30 países, además de miles de visitantes y delegaciones empresariales interesadas en establecer alianzas estratégicas y cerrar acuerdos comerciales.

Expocomer, considerada la “vitrina del comercio mundial” en la región, reúne a empresas de sectores como alimentos y productos agropecuarios, textiles y accesorios, tecnología y electrónica, entre otros rubros estratégicos.

Empresas activan planes B, C, D y E ante riesgo de shock global por la guerra

Juan Arias, como presidente del sector, destacó, según consigna La Estrella de Panamá, que estas exposiciones buscan posicionar a Panamá como un centro regional de ferias, congresos y encuentros empresariales, aprovechando su conectividad internacional y su papel histórico como puente entre mercados.

Expocomer forma parte de una plataforma ferial más amplia que incluye Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional, con los que buscan dinamizar el comercio, atraer inversiones y fortalecer las conexiones empresariales en la región.

