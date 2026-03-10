Centroamérica & Mundo

El precio del petróleo retrocede casi 12 % y cierra en US$83,45 el barril

Los operadores analizan en las últimas horas las posibles consecuencias que tendrá la guerra contra Irán en el suministro de crudo y la incertidumbre que rodea al cierre virtual del estrecho de Ormuz.

Por Agencia EFE El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó un 11,94 %, hasta los US$83,45 el barril, después de que la Armada de Estados Unidos desmintiera que haya escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban US$11,32 con respecto al cierre de ayer.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, eliminó una publicación de X en la que había afirmado que se había protegido a un buque con éxito, pero posteriormente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que esa entrada "fue retirada rápidamente" y que "la Armada de EEUU no ha escoltado ningún petrolero ni buque hasta el momento". "Aunque, por supuesto, esa es una opción", matizó la portavoz, dejando la puerta abierta a que esa protección a los petroleros sea una de las salidas a la crisis motivada tras la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán. Los operadores analizan en las últimas horas las posibles consecuencias que tendrá la guerra contra Irán en el suministro de crudo y la incertidumbre que rodea al cierre virtual del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió anteriormente de que cualquier intento de Irán de detener el flujo de crudo sería respondido "veinte veces más fuerte" que las acciones anteriores en un intento de disuadir ataques iraníes a la navegación.