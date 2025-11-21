Protagonistas

MEG y WEDO entregaron el Premio Emprendedora del Año 2025 en Guatemala

Además del reconocimiento, las ganadoras recibirán acompañamiento estratégico, acceso a talleres especializados y oportunidades de conexión con otras mujeres líderes de la región.

Por revistaeyn.com Mujeres Emprendiendo Guatemala (MEG), en alianza con Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO), realizó la ceremonia del Premio Emprendedora del Año 2025, un galardón que distingue a las mujeres que, con innovación, visión y determinación, están impulsando el desarrollo económico y social de Guatemala. El tema principal del evento fue Mentalidad en Expansión: Crecer sin Límites y durante la ceremonia, se reconoció a las emprendedoras que han destacado por su liderazgo, sostenibilidad e impacto social, siendo ejemplo de cómo la visión empresarial puede convertirse en motor de cambio para comunidades enteras.

“Cada historia de una mujer emprendedora es una historia de valentía. En MEG creemos que cuando una mujer emprende, transforma su entorno, genera oportunidades y demuestra que el futuro de Guatemala se escribe también con la fuerza, creatividad y determinación femenina”, expresó Michelle Moll, embajadora de WEDO 2025. Este año, MEG y WEDO Guatemala entregaron el galardón a cuatro emprendedoras, seleccionadas por su impacto, crecimiento y contribución al desarrollo del país.

Las Emprendedoras del Año 2025 fueron:

· Daniella Gamalero, fundadora y propietaria de un exitoso negocio de catering sirviendo corporaciones y eventos sociales desde hace 15 años y también de un acogedor bistro llamado Dolcelato. · Nidia Campos, fundadora de Ley de Negocios, el primer bufete en Guatemala creado y dirigido exclusivamente por abogadas, impulsando una práctica legal innovadora y con enfoque empresarial. · Lola Molina, Co-fundadora de Granja de Lola. Pionera en agricultura y ganadería regenerativa. · Desiree Calderón, empresaria guatemalteca apasionada por la innovación en la industria alimentaria. Licenciada en Gastronomía Nutricional y Empresarial, es cofundadora de Forela y Pramix, productos libres de gluten, azúcar o veganas.