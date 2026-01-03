Nicolás Maduro aterriza a Nueva York, rodeado de un gran contingente de seguridad

POR EFE
El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.
El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.
Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.
El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.
¿DE QUÉ ACUSAN A MADURO EN EEUU?
Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo público este sábado una nueva acusación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que amplía la presentada en 2020 y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.
La nueva acusación, conocida como "imputación sustitutiva", es una versión ampliada de la presentada en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro que agrega nuevos cargos y nuevos imputados -incluyendo por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos-. Así, se elevan a seis el número de acusados y se mantiene imputado al ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, ya acusado en 2020.
Asimismo, según el documento judicial revelado hoy, los cargos incluyen cuatro imputaciones distintas relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos, las mismas que figuraban en la acusación original de 2020.