Trump asegura que EEUU gobernará Venezuela hasta que se produzca una transición

Tras la captura de Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela hasta una transición “segura y sensata”, en un escenario que choca con el reclamo de María Corina Machado para que se reconozca a las autoridades electas.

​​​​​​Por revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país gobernará Venezuela de manera directa hasta que se concrete una transición política que considere “segura, adecuada y sensata”, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas. “No queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y terminar en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, sostuvo Trump durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El mandatario no precisó cómo ni por cuánto tiempo Estados Unidos asumiría ese rol, pero remarcó que el objetivo final es garantizar “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”, incluyendo a los millones de venezolanos que viven en el exterior y desean regresar a su país.

UNA TRANSICIÓN BAJO CONTROL ESTADOUNIDENSE

Trump aclaró que el proceso de transición estará liderado por su equipo de seguridad nacional, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, y dejó en suspenso la posibilidad de que la oposición venezolana asuma de inmediato el poder. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda”, afirmó. Días antes, el presidente había dicho que analizaría si respaldar a la líder opositora María Corina Machado como figura de la transición. En su discurso, Trump dio por cerrado el ciclo del chavismo: “El dictador Maduro finalmente ha sido derrocado. El pueblo es libre”, aseguró. También prometió una fuerte presencia de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela para invertir “miles de millones de dólares”, recuperar la infraestructura energética y reactivar una industria que calificó como un “fracaso total” en los últimos años.

LA CAPTURA DE MADURO Y EL MENSAJE DE PODER

Trump describió la detención de Maduro como una operación militar de alta complejidad, realizada en una “fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”, sin confirmar si se trató del Palacio de Miraflores. La acción, que incluyó ataques desde helicópteros, fue definida como una de las demostraciones “más impresionantes, efectivas y poderosas” del poderío militar estadounidense.

Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, la misión —bautizada Operación Resolución Absoluta— fue el resultado de meses de planificación. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en un buque militar estadounidense rumbo a Nueva York, donde serán juzgados por cargos vinculados al narcotráfico.

Trump subrayó que la operación es un “aviso” para otros países y afirmó que el “dominio de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado”. En esa línea, confirmó que el embargo petrolero a Venezuela y la presencia naval estadounidense se mantendrán hasta que Washington considere cumplidas sus exigencias.

EL RECLAMO DE LEGITIMIDAD DE MARÍA CORINA MACHADO

Las declaraciones de Trump contrastan con la posición de la oposición venezolana. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, insistió en que Edmundo González Urrutia debe asumir de inmediato la presidencia, al reivindicar su victoria en las elecciones del 28 de julio de 2024. “Esta es la hora de los ciudadanos. Elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir su mandato constitucional”, afirmó Machado, al tiempo que llamó a los venezolanos a mantenerse vigilantes y preparados para avanzar hacia una transición democrática. González Urrutia, por su parte, calificó estas horas como “decisivas” y aseguró estar listo para encabezar la reconstrucción del país.

