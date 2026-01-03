Centroamérica & Mundo

El día después de Maduro: ¿cómo impacta la caída del régimen venezolano en la dictadura de Ortega?

Con el régimen venezolano en colapso y Washington endureciendo su retórica sobre la región, la dictadura de Daniel Ortega enfrenta un escenario inédito: menos aliados, mayor exposición internacional y el riesgo de que los engranajes financieros del pasado queden al descubierto.

​​​​​Por Norma Lezcano / Revistaeyn.com Durante más de una década, Nicaragua y Venezuela estuvieron unidas por algo más que afinidad ideológica. Bajo el paraguas del ALBA y del liderazgo compartido de Hugo Chávez y Daniel Ortega, ambos países construyeron una relación que combinó petróleo subsidiado, financiamiento opaco y respaldo político mutuo. Hoy, con Venezuela sumida en una transición de evolución impredecible como consecuencia de la caída del régimen de Nicolás Maduro, surge una pregunta clave para la región: ¿qué ocurriría con el poder de Daniel Ortega ante el colapso de su socio? El interrogante se vuelve aún más inquietante si se suman las declaraciones de última hora del presidente Donald Trump, quien aseguró: “estar listo para gobernar Venezuela” y que “la detención de Maduro es un aviso y muestra el dominio de EE.UU. sobre Latinoamérica”.

¿A qué tipo de escenarios se enfrenta ahora la dictadura nicaragüense? ¿A complejidades comerciales, financieras, energéticas, de legalidad o de vulnerabilidad geopolítica? La respuesta no está en el comercio visible ni en los flujos actuales de petróleo, sino en una arquitectura financiera paralela construida durante años y en los riesgos de exposición que esa arquitectura implica.

AQUÍ LO EXPLICAMOS

A diferencia de lo que suele suponerse, Venezuela no es hoy un socio comercial relevante para Nicaragua. Los intercambios bilaterales de bienes son mínimos en comparación con otros mercados y no representan una dependencia estructural para la economía nicaragüense. Las exportaciones nicaragüenses hacia Venezuela apenas alcanzan unos pocos millones de dólares anuales, y las importaciones desde Caracas son casi inexistentes. No hay sectores productivos claves que dependan de ese mercado ni cadenas de suministro críticas atadas al comercio bilateral. Entonces, ¿por qué Venezuela fue tan importante para Ortega? Entre 2007 y 2016, Nicaragua recibió miles de millones de dólares en petróleo y derivados venezolanos bajo condiciones concesionales a través de Petrocaribe y ALBA. El mecanismo permitía pagar solo una parte del crudo al contado y financiar el resto a largo plazo, con tasas bajas y escasa supervisión. Este esquema no solo alivió la balanza energética del país. Creó liquidez política. El dinero que no se pagaba inmediatamente no ingresaba al presupuesto nacional, sino que era administrado a través de una empresa mixta: ALBANISA. ALBANISA fue mucho más que una empresa energética. Funcionó como un Estado paralelo, fuera del control parlamentario y del escrutinio público.

Cuando las sanciones internacionales contra PDVSA comenzaron a endurecerse en 2019, el circuito financiero asociado a ALBANISA quedó contaminado: bancos vinculados, activos bloqueados y operaciones cerradas abruptamente. En ese marco, las preguntas clave siguen abiertas: ¿Dónde terminó el dinero? ¿Quiénes fueron los beneficiarios finales? ¿Qué pasó con la deuda?

OPACIDAD COMPARTIDA

Tanto el régimen chavista como el orteguista se han construido como sistemas donde la falta de transparencia es funcional al poder. En esa esencia radica el escenario más peligroso que se abre a futuro para Ortega. ¿Por qué? Porque una transición en Venezuela que implique apertura de archivos estatales y petroleros, cooperación judicial internacional, auditorías a PDVSA y a los mecanismos del ALBA, podría exponer redes financieras regionales que hasta ahora han permanecido en la sombra. ALBANISA dejaría de ser solo un recuerdo incómodo y pasaría a ser un objeto de investigación transnacional. Aquí el impacto no sería económico inmediato para Nicaragua, sino político y judicial para Daniel Ortega y su familia.

JUGADA DE RIESGO