Emprendedora costarricense gana premio por convertir residuos en protectores solares

Por revistaeyn.com
La ingeniera química Mariola Urgellés, fundadora de Sunspectra, ha sido reconocida como una de las 15 ganadoras del Bayer Foundation Women Entrepreneurs Award 2025, un prestigioso concurso mundial que premia a mujeres líderes en innovación y sostenibilidad.
Sunspectra, la empresa creada por Mariola, reutiliza toneladas de papaya “imperfecta” – descartada por supermercados – y la convierte en protectores solares minerales de alto rendimiento. Estos productos no solo cuidan la piel, sino que también son 100 % seguros para los arrecifes y ecosistemas marinos.
Sunspectra transforma subproductos agrícolas en protectores solares y cosméticos de alto rendimiento. Con sede en Costa Rica, la empresa combina ciencia, sostenibilidad y responsabilidad ambiental para crear soluciones que beneficien a la piel, al océano y a las comunidades locales.
Hasta marzo de 2024, Sunspectra ha reutilizado más de 1,3 toneladas de desechos de papaya, evitando que 24.000 envases plásticos contaminen el ambiente y reduciendo en más de 6.000 kg las emisiones de CO₂. Además, la empresa ha generado ingresos adicionales para pequeños agricultores, impulsando la sostenibilidad económica en las zonas rurales.
“Para mí, la sostenibilidad va más allá de un concepto; es la manera en que podemos transformar la relación con nuestra tierra y nuestras comunidades”, comentó Mariola.
Agregó que “con Sunspectra, creamos oportunidades para agricultores locales, reducimos desperdicios agrícolas y cuidamos nuestros océanos, todo con productos que la gente ama usar”.
El Bayer Foundation Women Entrepreneurs Award es un concurso internacional que reconoce a mujeres líderes cuyas empresas abordan desafíos globales en salud y seguridad alimentaria. En su edición 2025, participaron más de 1.700 mujeres emprendedoras de América Latina, África, Oriente Medio y Asia Pacífico.
“A través de nuestro Premio a Mujeres Emprendedoras, defendemos a agentes de cambio innovadoras que están ampliando el acceso a la salud y la seguridad alimentaria en comunidades desatendidas. Creemos en el poder transformador de los emprendedores sociales para impulsar un cambio sistémico”, dijo Chitkala Kalidas, Directora Ejecutiva de la Fundación Bayer.
El premio, que incluyó €25,000 en efectivo y la participación en un programa de aceleración global, llega en un momento clave para Sunspectra. Con más de 70 puntos de venta en Costa Rica, la marca está lista para crecer más allá de las fronteras nacionales y consolidar su impacto