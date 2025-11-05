Emprendedora costarricense gana premio por convertir residuos en protectores solares

Centroamerica-inspira

Mariola Urgellés, líder de Sunspectra en Costa Rica, recibió el Bayer Foundation Women Entrepreneurs Award 2025 gracias a su modelo que transforma papaya descartada en cosméticos sostenibles y respetuosos con los océanos.

Por revistaeyn.com La ingeniera química Mariola Urgellés, fundadora de Sunspectra, ha sido reconocida como una de las 15 ganadoras del Bayer Foundation Women Entrepreneurs Award 2025, un prestigioso concurso mundial que premia a mujeres líderes en innovación y sostenibilidad. Sunspectra, la empresa creada por Mariola, reutiliza toneladas de papaya “imperfecta” – descartada por supermercados – y la convierte en protectores solares minerales de alto rendimiento. Estos productos no solo cuidan la piel, sino que también son 100 % seguros para los arrecifes y ecosistemas marinos.

Sunspectra transforma subproductos agrícolas en protectores solares y cosméticos de alto rendimiento. Con sede en Costa Rica, la empresa combina ciencia, sostenibilidad y responsabilidad ambiental para crear soluciones que beneficien a la piel, al océano y a las comunidades locales. Hasta marzo de 2024, Sunspectra ha reutilizado más de 1,3 toneladas de desechos de papaya, evitando que 24.000 envases plásticos contaminen el ambiente y reduciendo en más de 6.000 kg las emisiones de CO₂. Además, la empresa ha generado ingresos adicionales para pequeños agricultores, impulsando la sostenibilidad económica en las zonas rurales. “Para mí, la sostenibilidad va más allá de un concepto; es la manera en que podemos transformar la relación con nuestra tierra y nuestras comunidades”, comentó Mariola. Agregó que “con Sunspectra, creamos oportunidades para agricultores locales, reducimos desperdicios agrícolas y cuidamos nuestros océanos, todo con productos que la gente ama usar”.