Grupo BID realizará Foro Global de Emprendimiento y Tecnología en El Salvador

Finanzas

La edición 2025 del GET Forum tiene tres pilares temáticos: oportunidades económicas a partir de la formación de talento, promoción de la inversión y el venture capital, y políticas para habilitar la innovación y el crecimiento.

Por revistaeyn.com El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció la edición 2025 de su Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe - GET Forum (antes BID Lab Forum). Este evento se llevará a cabo en San Salvador, El Salvador, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. GET Forum es un evento global que brinda la oportunidad de obtener conexiones, inspiración y conocimientos prácticos reuniendo a inversionistas, desarrolladores de ecosistemas, CEOs de startups, líderes empresariales, funcionarios públicos, expertos sectoriales, representantes del Grupo BID y otros actores clave.

“GET Forum es una expresión del valor que el Grupo BID y sus aliados brindan a la región conectándole con el mundo, propiciando oportunidades de negocio y generando espacios para el intercambio de conocimiento, todo orientado a impulsar ecosistemas emprendedores y a catalizar inversión en soluciones innovadoras a retos del desarrollo”, afirmó César Buenadicha, jefe interino de la División de Desarrollo y Aceleración de Ecosistemas de BID Lab. Este año, para impulsar aún más el avance de ecosistemas emergentes de innovación emprendedora y catalizar mayores inversiones en América Latina y el Caribe, se organiza el foro bajo un modelo público-privado junto al Gobierno de El Salvador, el Grupo Agrisal y el apoyo de más de 30 aliados patrocinadores. La edición 2025 tiene tres pilares temáticos: oportunidades económicas a partir de la formación de talento, promoción de la inversión y el venture capital, y políticas para habilitar la innovación y el crecimiento. La experiencia de tres días comienza el 30 de noviembre con la "Villa de Innovación GET Forum", un espacio donde la ciudadanía podrá aprender en aulas abiertas, experimentar con nuevas tecnologías e inspirarse con historias e ideas emprendedoras. Luego tendrá lugar la conferencia de alto nivel a la par de plenarias, paneles interactivos, talleres de conocimiento aplicado, pitches de startups y espacios de networking.