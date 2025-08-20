China Xiaomi planea entrar en el mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027

POR EFE

La tecnológica china Xiaomi anunció este martes que comenzará a vender sus vehículos eléctricos en Europa a partir de 2027, según indicó su presidente, Lu Weibing, en declaraciones recogidas por varios medios especializados en el sector tras la presentación de los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025.

El anuncio llega en un momento en el que la Unión Europea (UE) mantiene sus aranceles a los vehículos eléctricos chinos, tras acusar a Pekín de generar una competencia injusta mediante "subvenciones desleales", aunque negocia cambiar esas tarifas por precios mínimos.

Durante el acto de este martes, Xiaomi informó de que en el segundo trimestre de 2025 entregó 81.302 automóviles, lo que supuso un aumento interanual del 197,7 %, y que los ingresos de su división de vehículos eléctricos se triplicaron hasta los 20.600 millones de yuanes (2.869 millones de dólares, 2.456 millones de euros).