Centroamérica & Mundo

Organizaciones de latinos en EEUU condenan la reforma constitucional en El Salvador

Las organizaciones que componen la alianza, entre ellas varias que aglutinan a la diáspora salvadoreña, también criticaron que la reforma constitucional ampliara el periodo presidencial a seis años -cuando era de cinco- y eliminara la segunda vuelta electoral.

Por Agencia EFE Alianza Américas, una red de defensa de los derechos de los inmigrantes latinos en Estados Unidos compuesta por más de 50 organizaciones, condenó la reforma constitucional en El Salvador que permite la reelección presidencial indefinida. Los defensores de los derechos civiles advirtieron en un comunicado que la reforma aprobada el pasado 31 de julio por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, "debilita irreversiblemente" el balance democrático.

Además, subrayan que el cambio está diseñado para facilitar la permanencia indefinida de Bukele en el poder. Las organizaciones que componen la alianza, entre ellas varias que aglutinan a la diáspora salvadoreña, también criticaron que la reforma constitucional ampliara el periodo presidencial a seis años -cuando era de cinco- y eliminara la segunda vuelta electoral. También enlistaron varios cambios aprobados por la Legislatura y decretos del Ejecutivo desde febrero de 2020 cuando Bukele acompañado de soldados ingresó al recinto de la Asamblea, que, en su opinión, han debilitado la democracia del país. "Alianza Américas hace un firme llamado a la comunidad salvadoreña, tanto dentro como fuera del país, a alzar la voz contra el grave retroceso democrático que se está produciendo en El Salvador", remarcó. Si bien las organizaciones reconocen que El Salvador ha avanzado en temas de seguridad pública indicaron "que nada justifica" la concentración de poder, la eliminación de las garantías constitucionales ni la represión de la disidencia.