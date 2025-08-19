Puerto Quetzal reporta demoras de hasta 90 días para desembarcar

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El congestionamiento en Puerto Quetzal, la terminal marítima del Pacífico de Guatemala, ha saltado de ser un problema logístico a convertirse en un dolor de bolsillo para importadores, navieras y consumidores, según analistas consultados. En las últimas semanas se han reportado hasta 40 embarcaciones esperando para atracar; en casos extremos las demoras varían entre 30 y 90 días y el costo por cada día de espera se estima entre US$15.000 y US$20.000, cifras que elevan sustancialmente el precio final de la carga.

Autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) atribuyen la congestión, en primera instancia, a la insuficiencia de muelles: la terminal dispone de apenas 800 metros de atraque, espacio que permite atender simultáneamente cuatro buques de 180 metros con escasos márgenes de seguridad entre ellos, lo que limita la capacidad operativa y multiplica tiempos de espera. Ese estrecho margen físico se traduce en buques fondeados en la costa y en tarifas más altas por concepto de demoras. Como paliativos inmediatos, la EPQ anunció una batería de medidas temporales: el dragado del calado original previsto para septiembre; la incorporación de grúas especializadas para granos en un plazo estimado de ocho meses; y la puesta en operación de barcazas hacia diciembre, además de la habilitación de terminales especializadas para diversificar la carga y acelerar procesos. No obstante, los expertos advierten que estos ajustes no resuelven el problema estructural de capacidad.