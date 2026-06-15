Filtraciones en la nube, principal preocupación de ciberseguridad para PYMES

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El estudio informa que 48 % de las PyMEs latinoamericanas ve en las brechas de seguridad en la nube su mayor riesgo en ciberseguridad, mientras que 45 % consideran que la principal amenaza en la materia son los ataques basados en Inteligencia Artificial y otro 39 % cree que los ataques de phishing son uno de los focos de exposición que más afectan a este sector.

Por revistaeyn.com Las filtraciones en la nube son hoy la principal preocupación de ciberseguridad para casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Así lo revela un estudio de Kaspersky, que pone en evidencia cómo la adopción acelerada de servicios digitales ha ampliado la exposición a amenazas capaces de comprometer información crítica y afectar la operación de estos negocios. “Hoy, en un mundo donde las amenazas evolucionan a cada minuto, las PyMES requieren soluciones automatizadas y sistemas inteligentes capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificar comportamientos sospechosos y responder de forma inmediata, solo así pueden tener una defensa efectiva y fortalecer su seguridad en cada etapa del crecimiento del negocio”, comenta Leandro Cuozzo, analista de seguridad para Kaspersky en América Latina.

El estudio informa que 48 % de las PyMEs latinoamericanas ve en las brechas de seguridad en la nube su mayor riesgo en ciberseguridad, mientras que 45 % consideran que la principal amenaza en la materia son los ataques basados en Inteligencia Artificial y otro 39 % cree que los ataques de phishing son uno de los focos de exposición que más afectan a este sector.

Top 3 de las amenazas que más afectan a las PyMEs de la región:

Las brechas de seguridad en la nube: éstas ocurren cuando la información almacenada en servicios digitales queda expuesta como consecuencia de configuraciones incorrectas, accesos no autorizados o fallas en la protección de los sistemas, lo que puede derivar en la filtración de datos sensibles y afectar directamente la operación de las PyMEs. Ataques basados en Inteligencia Artificial: Los ataques basados en inteligencia artificial utilizan herramientas avanzadas para crear engaños cada vez más sofisticados —como correos o mensajes altamente personalizados— que dificultan su detección, aumentando la probabilidad de fraude en organizaciones con recursos limitados.