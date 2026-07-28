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Presidente de El Salvador y titular del Banco Mundial dialogan sobre proyectos

La Presidencia apuntó que la visita de Ajay Banga incluyó, además, una reunión con inversionistas del sector turístico y la Ministra de Turismo, Morena Valdez, sobre "oportunidades de inversión en el país".

Por Agencia EFE El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió al titular del Banco Mundial, Ajay Banga, que visita al país centroamericano para conocer proyectos gubernamentales, según informó la Presidencia salvadoreña. La fuente indicó en su cuenta de X que la visita fue con el objetivo de "fortalecer la cooperación con la banca multilateral y conocer proyectos estratégicos del Gobierno".

"Durante su recorrido, Ajay Banga conoció el Centro Escolar OEI en Santa Tecla, donde se implementa la Learning Experience Platform con inteligencia artificial, y las instalaciones de Doctorsvapp, el sistema nacional de telesalud con teleconsulta y triaje automatizado por IA", explicó. La Presidencia apuntó que la visita incluyó, además, una reunión con inversionistas del sector turístico y la Ministra de Turismo, Morena Valdez, sobre "oportunidades de inversión en el país". "Este encuentro refleja el interés del Banco Mundial en acompañar de cerca la transformación de El Salvador e identificar oportunidades reales de cooperación e inversión", concluyó. El pasado 22 de julio, el primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, destacó los "extraordinarios logros económicos de El Salvador" en un mensaje en X, que fue compartido por el presidente Bukele.