Crecen ataques malware y ransonware en Centroamérica y el Caribe

Por revistaeyn.com
Las amenazas digitales en Centroamérica y el Caribe siguen creciendo. En el último año (2025) las regiones enfrentaron ataques de malware y otros intentos de ransomware.
En el periodo analizado, Panamá, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador acumularon más de 15,7 millones de ataques de malware y cerca de 24.100 intentos de ransomware, evidenciando la presión constante que enfrentan las empresas para proteger sus operaciones en un entorno digital cada vez más complejo.
Según datos de Kaspersky, Panamá registró la mayor cantidad de ataques de malware en la región, con más de 4 millones de incidentes detectados durante el año, seguido por Guatemala (3,45 millones), Costa Rica (3,4 millones), República Dominicana (3,3 millones) y El Salvador (1,6 millones).
En cuanto a ransomware, Panamá también lideró los intentos de ataque con 12.665 casos detectados, seguido por El Salvador con 5.860, República Dominicana con 3.094, Guatemala con 1.331 y Costa Rica con 1.144.
“Estas cifras confirman que las organizaciones deben prepararse para operar en un entorno donde los ataques son constantes y pueden afectar directamente su funcionamiento. La prioridad ya no debe ser solo reaccionar cuando ocurre un incidente, sino contar con visibilidad, detección temprana y capacidad de respuesta para evitar que una amenaza se convierta en una interrupción del negocio”, asegura Daniela Álvarez de Lugo, gerente general para NOLA en Kaspersky.
Para una empresa, cada intento de malware o ransomware puede representar una interrupción de sistemas, pérdida de acceso a información crítica, retrasos en la atención a clientes o afectaciones en procesos productivos, administrativos y comerciales.
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS ORGANIZACIONES ANTE LAS AMENAZAS?
En ese contexto, los expertos de Kaspersky recomiendan para las organizaciones:
-Adoptar una estrategia de seguridad basada en visibilidad y respuesta. Las organizaciones necesitan ir más allá de la protección tradicional y contar con herramientas capaces de identificar actividades sospechosas, correlacionar eventos y responder rápidamente ante posibles incidentes.
-Incorporar inteligencia de amenazas en la toma de decisiones. Conocer las tácticas, técnicas y procedimientos utilizados por los actores maliciosos permite anticipar riesgos y fortalecer las defensas antes de que ocurra un incidente. La inteligencia de amenazas ayuda a priorizar vulnerabilidades, contextualizar alertas y comprender mejor el panorama de riesgo que enfrenta cada organización.
-Reducir la superficie de ataque mediante una gestión continua de activos y accesos. Mantener sistemas actualizados, controlar privilegios de usuario, supervisar aplicaciones expuestas a Internet y limitar accesos innecesarios sigue siendo una de las medidas más efectivas para disminuir oportunidades de explotación por parte de los atacantes.
-Prepararse para responder antes de que ocurra una crisis. Contar con procedimientos claros de respuesta a incidentes, realizar simulacros periódicos, capacitar a los equipos y mantener respaldos actualizados permite minimizar el impacto operativo y financiero de un ataque, especialmente frente a amenazas como ransomware que buscan interrumpir la continuidad del negocio.