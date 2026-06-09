Crecen ataques malware y ransonware en Centroamérica y el Caribe

Tecnología & Cultura Digital

Las empresas deben tomar en cuenta las crecientes amenazas digitales y fortalecer sus capacidades de monitoreo, detección y respuesta para proteger la continuidad de sus operaciones.

Por revistaeyn.com Las amenazas digitales en Centroamérica y el Caribe siguen creciendo. En el último año (2025) las regiones enfrentaron ataques de malware y otros intentos de ransomware. En el periodo analizado, Panamá, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador acumularon más de 15,7 millones de ataques de malware y cerca de 24.100 intentos de ransomware, evidenciando la presión constante que enfrentan las empresas para proteger sus operaciones en un entorno digital cada vez más complejo. Según datos de Kaspersky, Panamá registró la mayor cantidad de ataques de malware en la región, con más de 4 millones de incidentes detectados durante el año, seguido por Guatemala (3,45 millones), Costa Rica (3,4 millones), República Dominicana (3,3 millones) y El Salvador (1,6 millones).

En cuanto a ransomware, Panamá también lideró los intentos de ataque con 12.665 casos detectados, seguido por El Salvador con 5.860, República Dominicana con 3.094, Guatemala con 1.331 y Costa Rica con 1.144. “Estas cifras confirman que las organizaciones deben prepararse para operar en un entorno donde los ataques son constantes y pueden afectar directamente su funcionamiento. La prioridad ya no debe ser solo reaccionar cuando ocurre un incidente, sino contar con visibilidad, detección temprana y capacidad de respuesta para evitar que una amenaza se convierta en una interrupción del negocio”, asegura Daniela Álvarez de Lugo, gerente general para NOLA en Kaspersky. Para una empresa, cada intento de malware o ransomware puede representar una interrupción de sistemas, pérdida de acceso a información crítica, retrasos en la atención a clientes o afectaciones en procesos productivos, administrativos y comerciales.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS ORGANIZACIONES ANTE LAS AMENAZAS?